Athletic-Barcelona: una batalla como una catedral

El FC Barcelona sabe de la importancia que supone dosificar a estas alturas de la temporada. Sin Copa del Rey, el conjunto de Hansi Flick ha mantenido el optimismo para ganar Liga y Champions, pero la plantilla es consciente de que para ello es necesario un plan de rotación. Eso, sumado a la plaga de lesiones, no deja un terreno fácil para sacar los tres puntos ante el Athletic en San Mamés.

La preocupación del entrenador alemán está en cómo algunos futbolistas son más rebeldes a la hora de aceptar los cambios. El exceso de ambición les ha pasado factura a algunos y ahora tendrán que pagar los platos rotos después del esfuerzo ante el Atlético. Hasta cinco lesionados hay en enfermería: Balde, Koundé, Christensen, Gavi y De Jong. Las novedades positivas son las recuperaciones de Lewandowski, que tendrá que llevar una máscara para jugar por la fractura ósea sufrida en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo ante el Villarreal; y la de Eric García, que llega tras cumplir sanción en la Copa.

Fatigas, lesiones y la Champions condicionan al Barcelona

Con el colchón de puntos con el Real Madrid, en el Barcelona miran con lupa cada partido de aquí a final de temporada. Aunque Flick no se fía, su miedo es que las lesiones aumenten y la plantilla no dosifique. «Es algo que hay que gestionar, especialmente con tantos partidos», comentó en rueda de prensa.

Flick admitió este viernes que dará oportunidades a algunos suplentes habituales, pero sin dar nombres. Marcus Rashford, Ronald Araujo y Joao Cancelo podrían tener minutos en detrimento de otros jugadores importantes que han superado lesiones, como Raphinha y Pedri.

En lo futbolístico, el equipo llega en un gran momento de juego. Aunque murieron en la orilla en Copa, los tres goles al Atlético sirvieron de motivación para pensar que pueden ganar a cualquiera. En tres victorias consecutivas, un balance de 10 goles a favor y uno en contra. Esta semana perdieron titulares como Balde y Koundé, a la que se sumó la ya conocida de Christensen, De Jong y un Gavi que viajará con el equipo pese a que no esté en la lista. Un partido muy condicionado, no solo por fatiga y lesiones, sino por el importante partido del martes en el campo del Newcastle en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

El Athletic vuelve a centrarse en la Liga

Los de Ernesto Valverde llegan con el alma dolida después de quedar a las puertas de la final tras perder el derbi vasco ante la Real Sociedad. Fuera ya de la Copa, torneo en el que el Athletic sigue siendo el equipo que más finales ha disputado en esta década, el Athletic está ya obligado a poner el foco exclusivamente en la Liga para no perder el paso en la pelea por una plaza europea de cara a la próxima temporada.

A pesar de ofrecer una imagen errática y un juego pobre y muy alejado de la solidez y contundencia de hace apenas un año, los datos arrojan algo de luz al horizonte rojiblanco. Y es que el Athletic encadena cinco jornadas sin perder, ha sumado 11 puntos sobre 15 y está a solo uno de la séptima plaza que ocupa el Espanyol.

El otro dato positivo al que se agarran las ilusiones rojiblancas está en una enfermería cada semana con menos pacientes, pero en la que aún se mantienen los lesionados de larga duración Beñat Prados, Maroan Sannadi y Unai Egiluz. Además, Nico Williams sigue tratándose su pubalgia con un especialista externo al club sin plazo fijado de reaparición y el sancionado Yeray Álvarez no estará disponible hasta el 2 de abril.

En cuanto al once, además de la vuelta de Unai Simón, se prevé que Vivian regrese a su habitual posición de central después de actuar como lateral derecho en Anoeta en un equipo titular para cuya configuración Valverde tendrá en cuenta el desgaste del choque copero. El conjunto catalán llegará a la cita reforzado por las goleadas en los dos precedentes del curso ante el Athletic, 4-0 en LaLiga y 5-0 en la Supercopa de España.

Posibles onces de Athletic y Barcelona

Athletic: Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Laporte, Yuri; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet, Berenguer; y Guruzeta.

Barcelona: Joan García; Cancelo, Cubarsí, Eric García, Gerard Martín; Bernal, Dani Olmo, Fermín; Bardghji, Rashford; y Lewandowski.