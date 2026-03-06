El permisivo Munuera Montero arbitrará el Athletic-Barcelona

Ya hay árbitro para el Athletic-Barcelona. El conjunto de Hansi Flick gozará del permisivo arbitraje del colegiado andaluz José Luis Munuera Montero dirigirá el partido en San Mamés. Además, tendrá en el VAR al madrileño Valentín Pizarro Gómez, según la designación del CTA para otro partido crucial de la temporada.

Será la tercera vez que les arbitre esta temporada con un pleno de victorias en tres competiciones diferentes y con varias polémicas en algunos de ellos. La primera fue en Son Moix ante el Mallorca, donde Munuera perdonó la roja directa a Raphinha después de una entrada a destiempo que pudo lesionar al jugador. Una decisión que contrastó con otras que beneficiaron al Barcelona con dos expulsiones al conjunto balear (una con ayuda del VAR) y un gol concedido a Ferran Torres cuando Raíllo estaba tendido en el suelo conmocionado tras recibir un balonazo en la cabeza.

También pitó la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid, donde los culés ganaron el título (3-2), y la última vez fue el mes pasado en los cuartos de Copa del Rey ante el Albacete. En dicho partido perdonó una roja a Joao Cancelo por segunda amarilla tras un pisotón a un rival que no fue amonestado en la primera parte cuando el resultado iba 0-1. El portugués acabó sustituido, temiendo que podría hacer una acción similar, y el Barcelona acabó pasando de ronda.

Esta vez, Munuera Montero estará en un campo hostil para el conjunto azulgrana, en especial por todo lo ocurrido por el caso de Nico Williams. Un partido que necesitan ganar para seguir manteniendo la distancia con el Real Madrid y estar un paso más cerca de revalidar el título de campeón. El único apercibido es Marc Bernal, pero los últimos registros apuntan que el árbitro designado ha tenido cierta compasión en algunas jugadas que podrían haberle salido caro al Barcelona.