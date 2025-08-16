Los jugadores del Mallorca pidieron la roja a Raphinha por una durísima entrada a Morey

Los jugadores del Mallorca, muy enfadados con el arbitraje de Munuera Montero en su derrota por 0-3 contra el Barcelona en la primera jornada de Liga, pidieron la roja a Raphinha antes de llegar al descanso por una durísima entrada con los dos pies a la altura de la rodilla sobre Morey. El brasileño solamente vio la amarilla y los jugadores del cuadro balear protestaron el doble rasero del colegiado.

«Mucha crispación, mucha jugada tonta que se va. La de Mateu es una entrada mucho más grave, le pilla de espaldas y viene de una lesión grave… es simple amarilla. Al final el criterio está para cumplirlo, pero la gravedad de una entrada no depende de si va más arriba o abajo, sino la fuerza con la que va», criticó a pie de campo tras el partido un Raíllo bastante cabreado con el arbitraje de Munuera Montero.

Los jugadores del Mallorca pidieron la roja a Raphinha tras ver como Munuera Montero y el VAR les expulsaban pocos instantes antes a Morlanes y a Muriqui. La primera por doble amarilla y la segunda por una patada a Joan García en la cara. Los jugadores del cuadro bermellón protestaron el doble rasero arbitral.

En el descuento de la primera mitad, Raphinha le hizo una entrada durísima a Morey que le costó la amarilla. El brasileño llegó muy tarde e impactó sobre su rival con sus dos piernas a la altura de la rodilla. El VAR no entró en esta jugada cuando minutos antes sí había revisado la expulsión a Muriqi. Eso fue lo que enfadó a un Mallorca que terminó desesperado con el arbitraje de Munuera. El equipo balear terminó perdiendo 0-3 con un gol muy polémico también de Ferran Torres con Raíllo en el suelo conmocionado por un balonazo en la cara.