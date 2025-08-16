El Barcelona comienza la Liga ganando al Mallorca con el primer escándalo de la temporada

El Barcelona comenzó la Liga 25/26 con el primer escándalo arbitral de la temporada. El equipo azulgrana ganó 0-3 al Mallorca con un tanto inicial de Raphinha y otro muy polémico de Ferran Torres que no debió subir al marcador. Los de Flick jugaron, además, toda la segunda parte contra nueve jugadores por las expulsiones de Morlanes y Muriqi. El tercero lo hizo Lamine Yamal en el descuento.

La nueva temporada en la Liga comenzó como terminó la anterior. Con el Barcelona ganando fácil y con el arbitraje español dando el cante. Un gol de Ferran cambió el partido cuando nunca debió valer. El delantero culé disparó a portería con Raíllo, justo enfrente, en el suelo conmocionado tras un balonazo en la cabeza. Munuera Montero iba a pitar para parar el encuentro y no se atrevió. Un gol que desesperó al Mallorca, que antes del descanso vio como le expulsaban a dos jugadores. El cuadro bermellón terminó con un gran enfado.

Debutó el Barcelona en Mallorca. El campeón hacía acto de presencia en la Liga. Con Joan García y Rashford inscritos a última hora. El portero fue titular, pero el delantero empezó en el banquillo. El delantero que suplió al lesionado Lewandowski fue Ferran Torres.

Aunque la gran sorpresa en el once de Flick estuvo en el lateral derecho. Eric García le ha pasado por la derecha a Koundé y fue titular en defensa. El Mallorca salió con Pablo Torre titular en un ataque junto a Asano y Muriqi.

Raphinha hizo el primero

El partido empezó como hubiese deseado el Barça, con un gol tempranero antes de los primeros diez minutos. Raphinha adelantó al Barcelona a los siete minutos de juego. Desde la banda derecha, Lamine Yamal puso una pelota perfecta al segundo palo y el brasileño apareció con la cabeza para marcar a placer. No había fuera de juego, aunque revisaron la jugada porque casi sale por la banda en el inicio de la misma.

El Barcelona ganaba 0-1 sin hacer nada. El Mallorca estaba bien plantado y comenzaba a generar peligro. En el minuto 21 perdonó Muriqi el empate con un remate a las manos de Joan. Pero hasta ahí duró el partido. Poco más de 20 minutos. Luego se descontroló. Llegaron los nubarrones del desastre arbitral que tenemos en España y la polémica arruinó el encuentro.

Un polémico gol de Ferran hizo el segundo

El partido en Mallorca estuvo marcado por la polémica y con Munuera Montero como claro protagonista. El Barcelona hizo el 0-2 en el minuto 23 que inició todo el escándalo vivido en Son Moix. Raíllo recibió un balonazo en la cabeza y cayó al suelo algo mareado. El partido siguió mientras los jugadores del Mallorca protestaban. La mayoría estaban parados, incluido el portero, Leo Román.

Munuera Montero no paró el partido, el Barça siguió jugando y con el defensor local en el suelo, disparó a una portería medio vacía. El colegiado iba a parar el partido, pero no se atrevió. El gol subió al marcador a pesar de todas las protestas del equipo balear. Un gol bastante polémico que nunca debió valer. El primer escándalo arbitral llegaba bastante pronto, en la primera jornada.

El Mallorca se queda con nueve

Morlanes protestó la decisión, como todo su equipo, y recibió una amarilla que le iba a condenar. Porque poco después, en el 33 del primer tiempo, le dio una pequeña patada a Lamine en carrera y vio la segunda. Munuera se había ya cargado el partido. El Mallorca se quedaba con un jugador menos.

Pero la cosa fue a peor para el Mallorca. Cinco minutos después de la expulsión de Morlanes, Munuera Montero expulsó a Muriqi con ayuda del VAR por una patada muy peligrosa a Joan García en la cara. El equipo balear se iba al descanso con nueve jugadores y una polémica arbitral que había sentenciado el encuentro.

La segunda mitad comenzó con varios cambios. Flick sacó a Olmo por Fermín, y Arrasate sacó a Dani Rodríguez, Mascarell y Mateo Joseph. Plantó cara el Mallorca en los primeros minutos del segundo tiempo a pesar de estar jugando con dos menos. Defendiendo bien y llegando incluso con algo de peligro, pero Joan estuvo muy seguro bajo palos.

El Barcelona, con 2-0 en el marcador y jugando contra nueve, se estaba tomando el resto del partido como si fuese pretemporada. Buscando algún gol más pero sin prisa y sin insistir. El equipo culé jugaba con una tremenda tranquilidad y casi andando. Raphinha y Lamine tuvieron varias ocasiones de gol, pero poco más. Estaba todo el pescado vendido.

Flick volvió a mover el banquillo en el 69 dando entrada a Jofre Torrents por Balde, Gavi por Cubarsí y Rashford por Ferran. El delantero inglés debutaba en la Liga española. Poco después ingresó Koundé por Raphinha. Terminó el Barça acosando la portería balear, pero sin mucha puntería. Leo Román sacó varias paradas importantes a disparos de Pedri y Lamine. El propio Yamal hizo el tercero en el descuento con un gran gol desde la frontal. El Barcelona comienza con los tres primeros puntos de la temporada en un partido marcado por la primera gran polémica arbitral del curso.