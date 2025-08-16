Ferran Torres marca con Raíllo conmocionado tras un balonazo en la cabeza y Munuera Montero da el gol

La primera de la temporada. El Barcelona marcó un gol mientras que Raíllo estaba en el suelo, tras recibir un balonazo en la cabeza y quedarse en el suelo. La jugada siguió, Munuera Montero hizo el amago de parar el juego y Ferran Torres acabó marcando con un lanzamiento desde fuera del área. El árbitro permitió que el tanto subiera al marcador, poniendo el 0-2 para el Barça en Son Moix.

Fue sólo la primera acción polémica de una primera parte marcada por los escándalos. A Munuera Montero se le fue de las manos el partido después de esta acción. Sacó a Morlanes una amarilla por protestar y minutos después le mostraba la segunda por una falta sobre Lamine Yamal y, antes del descanso, dejaba al Mallorca con nueve tras una falta de Muriqi a Joan García, que recibía una patada en el cuello cuando salía del área a despejar de cabeza.

El árbitro acaparó el protagonismo en el minuto 23. Raíllo metía la cabeza para despejar un balón y caía al césped. Se quedaba tumbado en el suelo y Munuera Montero hacía el amago de pitar para parar el juego. Pero no lo hizo. Ferran Torres cogió entonces el balón, disparó a puerta y acabó marcando.

Los jugadores del Mallorca se comían al árbitro, que les daba sus explicaciones de por qué no había detenido el juego. Mientras, los jugadores del Barça celebraban el tanto tímidamente. Arrasate, desde su área técnica, también solicitaba explicaciones a Munuera, que no variaba su decisión, por lo que el tanto subía al marcador.

El colegiado no aplicó el protocolo ante posibles conmociones, que hace que los árbitros deban detener inmediatamente el partido para que el jugador en cuestión sea atendido y abandone el terreno de juego a la espera de que el médico tome la decisión de si puede o no continuar. Dejó seguir y la jugada, ante el desconcierto bermellón, acabó en gol de Ferran.