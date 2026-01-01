Denunciado por acoso laboral el nuevo líder del PSOE extremeño, José Luis Quintana, íntimo de Sánchez

Ni una semana lleva al frente del PSOE extremeño José Luis Quintana y ya está en tela de juicio tras haber sido denunciado por una concejal socialista en el canal interno de Ferraz por acoso laboral. Quintana, que es delegado del Gobierno en Extremadura, acaba de ser colocado por Pedro Sánchez como líder provisional del PSOE en la región. Son amigos.

Sánchez lo ha elegido para cubrir la vacante dejada por la dimisión de Miguel Ángel Gallardo tras la debacle socialista de las recientes elecciones autonómicas, en las que el candidato regional se hundió arrastrado por los escándalos del sanchismo de los que él mismo forma parte –será juzgado por enchufismo a favor del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz–.

Esta edil acusa a Quintana de haber presionado a Miguel Ángel Gallardo para que el PSOE la despidiera, lo que asegura que consiguió. Ella trabajaba como asalariada del partido en Mérida, la capital administrativa de Extremadura.

El denunciado, José Luis Quintana, fiel sanchista, se ha apresurado a desmentir el relato de hechos de la concejal socialista. «Quiero desmentir rotundamente las acusaciones que una militante está difundiendo en redes», ha escrito Quintana este 1 de enero en su cuenta de la red social X.

«No ha existido ningún tipo de persecución y esa persona nunca ha dependido laboralmente de mí», afirma el líder provisional del PSOE extremeño –al frente de la gestora creada por la marcha de Gallardo–. Y asegura que «lo que se afirma en redes [por parte de la denunciante] es rotundamente falso».

La denuncia trasladada por esta edil extremeña del PSOE –forma parte de un ayuntamiento de la región– y militante del partido abre una nueva vía de agua en el sanchismo. Quintana ha sido el elegido por Sánchez para sustituir a Gallardo y tomar las riendas del PSOE en plena debacle en Extremadura, el que históricamente había sido un feudo de los socialistas y uno de los últimos reductos en el que salvaba los muebles cuando el partido retrocedía en las urnas.

La denunciante ha notificado sus acusaciones siguiendo el canal interno del PSOE ante casos de acoso sufridos entre sus filas, ya sean de carácter laboral –como es en este supuesto– o sexual. Pero esta edil también ha publicado mensajes en las redes sociales en las que hace referencia a ese acoso laboral que dice haber sufrido, según avanzó este jueves El Mundo.

Sin citarle expresamente, en estos mensajes públicos la edil socialista acusa al actual líder del partido en Extremadura e íntimo de Pedro Sánchez de «servirse del poder» para «hacer daño». «Ahora tenemos un canal nuevo dentro del PSOE, no sé si será efectivo, pero hay que denunciar este tipo de artimañas y no dejar la organización en manos de personas que se sirven del poder para hacer tanto daño», ha dejado escrito en redes sociales.

«No podemos permitir el abuso de poder dentro de la organización, mucho menos el acoso, ya sea laboral, sexual, los bulos propagados para dañar la imagen personal, las injurias, etc.», indica también en redes esta socialista que ha denunciado a Quintana, con quien hace años compartió puestos en la agrupación local del PSOE de Don Benito (Badajoz). En aquel momento Quintana era máximo responsable local del partido y ella formaba parte de la dirección.