La Audiencia sienta en el banquillo al hermano de Sánchez por prevaricación y tráfico de influencias

La Audiencia Provincial de Badajoz ha decidido este martes enviar al banquillo de los acusados a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, en relación con la plaza creada en la Diputación de Badajoz y que fue adjudicada a Sánchez en el año 2017. También se abre juicio contra el líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y los otros nueve investigados.

En el auto de la Audiencia de Badajoz, al que ha tenido acceso OKDIARIO, se desestima el recurso de apelación presentado por David Sánchez a través de su defensa y se confirma la decisión del Juzgado de Instrucción de continuar el procedimiento penal contra él. El tribunal considera que «existen indicios suficientes» para continuar el procedimiento penal, de manera que queda rechazado el sobreseimiento solicitado por los abogados. En la fase de enjuiciamiento oral se determinará de manera definitiva la culpabilidad o inocencia de los acusados.

El tribunal destaca que la Diputación de Badajoz creó el puesto en octubre de 2017, cuando Pedro Sánchez aún era secretario general del PSOE, antes de ser descabalgado por los barones. Subraya que, cuando el hoy presidente del Gobierno recuperó el liderazgo socialista, se inició «el proceso de nombramiento» de su hermano para el cargo creado anteriormente.

David Sánchez deberá así afrontar el juicio oral por la presunta creación irregular de puestos de trabajo en la Diputación de Badajoz entre 2017 y 2023. Los magistrados consideran que existe suficiente base indiciaria para sostener que se creó «a medida» para el hermano del presidente del Gobierno un puesto de coordinador de actividades entre conservatorios que no respondía a una necesidad real.

El ‘caso David Sánchez’

El pasado 28 de abril, la juez Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, transformaba en su auto la instrucción de una investigación iniciada en junio de 2024, en procedimiento abreviado. En el escrito de transformación procesó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, así como a Miguel Ángel Gallardo y al resto de investigados a los que se les imputan delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

Los 11 investigados, a través de sus respectivas defensas, presentaron recursos al auto mencionado y, después de ser abordados el pasado 15 de septiembre por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz, formada por cuatro magistrados, se han desestimado, enviando al banquillo de los acusados al hermano de Pedro Sánchez y al resto de imputados en la causa.

El recurso presentado por el abogado de David Sánchez para tratar de evitar su paso al banquillo recoge que el proceso cuenta con «carácter político, instrumental y teleológico», en relación también a las declaraciones de Pedro Sánchez en una entrevista reciente en TVE, en la que fue preguntado por este caso y el que implica a su mujer, Begoña Gómez.

Asimismo, en el recurso de la defensa del también conocido como David Azagra se alega que no existen indicios criminales contra su representado y señala que en el proceso «se han impuesto de una manera absolutamente inasumible los intereses de las acusaciones populares».

La Fiscalía, por su parte, pidió archivar el procedimiento, justificándose en que, a su juicio, no existen indicios de criminalidad que permitan atribuir la comisión de los citados delitos. «Es absurdo prolongar el proceso», expuso el Ministerio Público, alegando que el mismo estaba «condenado al fracaso».

La acusación popular -formada por el colectivo Manos Limpias, PP, Vox, HazteOír, Liberum, Iustitia Europa y Abogados Cristianos- ha pedido tres años de cárcel para los 11 investigados, entre los que están David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, por delitos continuados de prevaricación, tráfico de influencias y nombramiento ilegal.