‘The Telegraph’ señala a Sánchez por su «ridícula hostilidad» hacia Israel para tapar su corrupción

El diario británico The Telegraph ha señalado a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, por su «ridícula hostilidad» contra Israel como un modo de tapar la corrupción que rodea al jefe del Ejecutivo. El medio de comunicación inglés ha señalado que el Gobierno socialista de España se ha «establecido como uno de los más ruidosos» contra el Gobierno israelí de Benjamin Netanyahu. Entre los motivos que da para esta postura del Ejecutivo, el diario británico recalca los casos de corrupción que envuelven al presidente y como este ha encontrado un tema en el que encuentra «apoyo popular».

El artículo publicado por el medio británico recuerda, entre otros momentos, como Sánchez aplaudió las protestas para boicotear la Vuelta a España «porque un equipo israelí estaba participando» y que obligaron a cancelar la última etapa de la carrera en Madrid. Sánchez agradeció «al pueblo español que se moviliza por causas justas como la de Palestina» el mismo día que se celebraba la última etapa de la Vuelta, algo que ha recordado el Telegraph.

El medio de comunicación británico también ha recordado a Ernest Urtasun, ministro de Cultura y miembro de Sumar, que alabó a los manifestantes por mostrar «al mundo que la sociedad española no tolerará el blanqueamiento del genocidio en eventos culturales y deportivos». El titular de cultura y varias voces de su partido han pedido que Israel sea excluida del Festival de Eurovisión y desde Radio Televisión Española (RTVE) ya se amenaza con que España se retirará si Israel participa.

El Telegraph repasa varios motivos por los que el Gobierno español ha adoptado una postura «tan hostil» contra Israel. Además de la «genuina convicción» y de que «España es un país profundamente pacifista», el medio británico señala «otra ventaja» en la actitud del Ejecutivo de Sánchez contra Israel. «La oposición rechaza describir la guerra de Gaza como un ‘genocidio’», dice The Telegraph, algo que Sánchez ha hecho en varias ocasiones.

El diario inglés enumera los diferentes escándalos de corrupción que envuelven a Sánchez y que involucran a su mujer, Begoña Gómez, a su hermano, y a varias figuras de poder del PSOE, como Santos Cerdán, ex número 3 del parido. The Telegraph señala también que «todos ellos niegan haber cometido irregularidades». Para el medio británico, el Gobierno, en «asediada coalición minoritaria», ha encontrado un asunto en el que cuenta «con un apoyo popular abrumador» con el que puede «presentar a sus oponentes políticos como negacionistas del genocidio».