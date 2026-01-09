El SUP se personará contra la detenida que mordió a un agente en Palma y obligó a activar el protocolo VIH

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) manifiesta su condena absoluta y rotunda ante la grave agresión sufrida por un compañero durante una intervención policial, en la que una detenida le mordió, provocando la activación inmediata del protocolo sanitario por riesgo de VIH.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del Día de Reyes en Palma, cuando agentes de la Policía Nacional intervinieron tras localizar en la vía pública un coche radiocontrol destrozado, valorado en unos 400 euros. En el lugar se encontraba la pareja sentimental de la ahora detenida, quien explicó a los agentes que no quería problemas y que todo se había producido tras una discusión de pareja.

La situación derivó en la detención de la mujer, que fue trasladada a dependencias policiales. Sin embargo, una vez en la Jefatura Superior de Policía, el comportamiento de la arrestada se volvió cada vez más agresivo. Según fuentes oficiales, la mujer se negó a ser reseñada y, en un momento de tensión, intentó golpear a uno de los agentes, llegando a arañarlo durante el forcejeo, lo que obligó a su reducción por parte de varios funcionarios.

El episodio más grave se produjo durante su traslado a los calabozos. En ese momento, la detenida mordió en la pierna a uno de los policías, causándole una herida abierta. Tras la agresión, profirió una frase amenazante que elevó la preocupación de los agentes por un posible riesgo biológico.

Desde el SUP consideran estos hechos extremadamente graves e intolerables porque ningún policía debe ver comprometida su integridad física ni su salud por el simple hecho de cumplir con su deber y proteger a la ciudadanía.

Por este motivo, el SUP se personará como acusación en el procedimiento judicial contra la detenida, con el objetivo de que estos hechos no queden impunes y se depuren todas las responsabilidades penales que correspondan. La defensa jurídica del caso será asumida por el abogado Eduardo Luna.

El SUP ha reiterado su compromiso firme con la protección de los policías nacionales, tanto en el ámbito operativo como en el legal y sanitario, y exigido el máximo respaldo institucional para los agentes que sufren agresiones en acto de servicio.

Asimismo, el sindicato ha insistido en la necesidad de reforzar las medidas de protección y las consecuencias penales frente a este tipo de ataques, que suponen no solo una agresión física, sino también un grave riesgo para la salud y la estabilidad emocional de los funcionarios policiales.

«El SUP no permitirá que este tipo de conductas queden sin respuesta y continuará defendiendo, con todos los medios a su alcance, la dignidad, seguridad y derechos de los policías nacionales.