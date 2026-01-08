Muerde a un policía en Palma y se activa el protocolo VIH tras una noche de violencia salvaje con su pareja

La detención de una persona transgénero en el barrio de Sa Gerreria, en Palma, acabó desencadenando un grave incidente policial y sanitario que obligó a activar el protocolo por riesgo de enfermedades infectocontagiosas, entre ellas el protocolo VIH, tras la mordedura a un agente de la Policía Nacional en la zona de calabozos.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del Día de Reyes, cuando agentes de la Policía Nacional intervinieron tras localizar en la vía pública un coche radiocontrol destrozado, valorado en unos 400 euros. En el lugar se encontraba un transexual de nacionalidad colombiana de 29 años, pareja sentimental de la ahora detenida, quien explicó a los agentes que no quería problemas y que todo se había producido tras una discusión de pareja.

La situación derivó en la detención de la mujer, que fue trasladada a dependencias policiales. Sin embargo, una vez en la Jefatura Superior de Policía, el comportamiento de la arrestada se volvió cada vez más agresivo. Según fuentes oficiales, la mujer se negó a ser reseñada y, en un momento de tensión, intentó golpear a uno de los agentes, llegando a arañarlo durante el forcejeo, lo que obligó a su reducción por parte de varios funcionarios.

El episodio más grave se produjo durante su traslado a los calabozos. En ese momento, la detenida mordió en la pierna a uno de los policías, causándole una herida abierta. Tras la agresión, profirió una frase amenazante que elevó la preocupación de los agentes por un posible riesgo biológico.

Ante la existencia de lesiones sangrantes y siguiendo los protocolos sanitarios establecidos, el agente agredido y otro compañero tuvieron que ser trasladados a un centro hospitalario, donde se activó de inmediato el protocolo por enfermedades infectocontagiosas, incluido el protocolo VIH, como medida preventiva.

Fuentes policiales subrayan que la activación de este protocolo no implica confirmación de enfermedad, sino que responde exclusivamente a la existencia de una mordedura con herida abierta, una de las situaciones consideradas de riesgo por los servicios sanitarios.

El incidente ha vuelto a poner sobre la mesa la creciente peligrosidad de algunas intervenciones policiales, especialmente en zonas conflictivas, así como la necesidad de extremar las medidas de seguridad tanto físicas como sanitarias en los traslados y custodia de detenidos.

La investigación continúa abierta para esclarecer todos los detalles de una actuación que, en cuestión de horas, pasó de un conflicto doméstico a un grave incidente con implicaciones policiales y sanitarias.