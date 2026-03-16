Detenido un concejal de Compromís en Altea (Alicante) por abofetear y causar lesiones a su pareja

Agentes de la Guardia Civil han detenido la noche de este domingo al concejal de Servicios Jurídicos, Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento de Altea (Alicante), el edil Rafael Ramón Mompó, de la coalición nacionalista Compromís, por abofetear y causar lesiones graves a su pareja. Es decir, por un presunto caso de violencia de género.

El edil ha sido detenido en torno a las 21:00 horas del domingo en un domicilio cercano a otra localidad alicantina, Jávea, donde la pareja del edil tiene una vivienda y donde supuestamente sucedieron los hechos que han motivado la detención.

Se está a la espera de que el juez decrete posibles medidas cautelares para el concejal, que se enfrenta ahora a posibles cargos de tipo penal. Hasta el momento, el mutismo es total. Tanto a nivel del Ayuntamiento como en Compromís.

Desde primera hora de este lunes, el alcalde de Altea, Diego Zaragozí, que también es de Compromís, se encuentra reunido. Pero no han trascendido las medidas a adoptar en el Ayuntamiento en relación al concejal antes citado, según ha informado Efe.

Rafael Ramón Mompó es un concejal destacado del Gobierno en Altea. En su gestión municipal a lo largo de la actual legislatura, había sido acusado desde las filas del PP, en junio de 2025, de «eludir sus responsabilidades institucionales» pese a que ostentaba la presidencia de todas las comisiones informativas. Y, también, antes, había sido acusado por el PP de paralizar la renovación de la comisión Antifraude.

No obstante, ni desde el Ayuntamiento ni desde Compromís, la formación política a la que el concejal pertenece, se ha producido hasta el momento reacción alguna en torno a la detención del edil por parte de la Guardia Civil. Un hecho que ha causado, también, una enorme conmoción en Altea. Esta última, una localidad ubicada en la comarca alicantina de la Marina Baja, muy cerca de la turística Benidorm, con casi 25.000 habitantes censados.