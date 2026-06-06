¿Cuándo es el próximo festivo en Madrid? A muchos madrileños les pillará de vacaciones

El 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen, es el próximo festivo en Madrid; coincide en pleno verano, por lo que muchas personas estarán disfrutando de unas merecidas vacaciones. La Iglesia celebra la Asunción de la Virgen María con motivo del momento en que María fue acogida en el cielo, en alma y cuerpo, por Dios. El papa Pío XII, el 1 de noviembre de 1950, definió la Asunción de María como dogma de fe, consolidando oficialmente esta creencia dentro de la doctrina de la Iglesia.

Los próximos festivos en la Comunidad de Madrid son: 15 de agosto (sábado), Asunción de la Virgen; el 12 de octubre (lunes), Fiesta Nacional de España; el 2 de noviembre (lunes), traslado de Todos los Santos; el 7 de diciembre (lunes), traslado del Día de la Constitución Española; el 8 de diciembre (martes), Día de la Inmaculada Concepción; y el 25 de diciembre (viernes), Natividad del Señor. Asimismo, en la ciudad de Madrid, el 9 de noviembre (lunes), se celebrará festividad de Nuestra Señora de La Almudena.

Éste es el próximo festivo en Madrid

El 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen (creencia católica que sostiene que el cuerpo y el alma de la Virgen María, madre de Jesucristo, fueron llevados al cielo tras su fallecimiento), es un festivo muy importante en Madrid. Numerosos pueblos y ciudades de España tienen como patrona a la Virgen de la Asunción, por lo que organizan sus celebraciones en torno a esta fecha. Durante estos días, las calles se llenan de música y danzas tradicionales, actos religiosos, trajes regionales, representaciones históricas, gastronomía típica, festejos taurinos, fuegos artificiales, juegos y competiciones deportivas, además de múltiples tradiciones que se han mantenido durante siglos.

Asunción de la Virgen

El Dogma de la Asunción fue proclamado por el Papa Pío XII, el 1º de noviembre de 1950, en la Constitución Munificentisimus Deus:

«Después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu de la Verdad, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia; para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte; para aumentar la gloria de la misma augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que La Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo».

Asimismo, el Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica lo explica de la siguiente manera, citando a Lumen Gentium 59, que a la vez cita la Bula de la Proclamación del Dogma: «Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada libre de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue llevada a la gloria del Cielo y elevada al Trono del Señor como Reina del Universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte».

El misterio de la Asunción de la Santísima Virgen María al cielo invita a hacer una pausa en la vida cotidiana para reflexionar sobre el sentido de la existencia y sobre el fin último del ser humano: la vida eterna, junto a la Santísima Trinidad, la Virgen María y los ángeles y santos del cielo. La creencia de que María ya se encuentra en el cielo, gloriosa en cuerpo y alma, es entendida como una señal de la promesa dirigida a quienes buscan cumplir la voluntad de Dios.

Festivos en sábado

En 2026, el 15 de agosto, festivo en Madrid, cae en sábado y, según una sentencia dictada por la Audiencia Nacional y conocida recientemente, las empresas del sector de atención al cliente deberán compensar este festivo cuando coincida con el descanso semanal del trabajador. El fallo responde a un conflicto entre varios sindicatos y la Asociación de Compañías de Experiencia con Cliente (CEX), patronal de los centros de atención al cliente.

La resolución declara «no ajustada a derecho» la práctica considerada generalizada en el sector de no compensar los festivos que coinciden con el día de descanso semanal. En concreto, se refiere a los casos en los que la jornada laboral se desarrolla de lunes a viernes o de lunes a sábado, y el festivo coincide con el sábado ya asignado como descanso.

«Es cierto que no existe norma que imponga el disfrute de la compensación en ese periodo pero si tenemos en cuenta que al inicio de cada año ya se conocen los festivos nacionales y autonómicos no tendría sentido que a los trabajadores a los que no les coincide el descanso con festivo en sábado puedan disfruta de tal compensación mientras que a ellos a los que sí les coincide se les demore el día de compensación a criterio de la empresa y por un periodo indeterminado», detalla la sentencia.