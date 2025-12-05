El BOE lo hace oficial: el calendario laboral de 2026 trae una sorpresa que nadie esperaba

El calendario laboral de 2026 en Madrid ya se encuentra publicado en el Boletín Oficial del Estado. La Comunidad de Madrid ya ha confirmado que, como suele ser habitual en cada año, los madrileños disfrutarán de 14 festivos de carácter retribuido y no laborables. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el calendario laboral de 2026 en Madrid.

El pasado jueves 25 de septiembre, la Comunidad de Madrid confirmó el calendario laboral de 2026 a través del Decreto 75/2025, de 24 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen las fiestas laborales para el año 2026 en la Comunidad de Madrid. Como suele ser habitual cada año, los madrileños podrán disfrutar de 14 días festivos de carácter retribuido y no laborales que se dividen de la siguiente manera: ocho son festivos nacionales no sustituibles, cuatro días festivos que decide la Comunidad de Madrid y dos festivos locales que decretan los ayuntamientos.

De esta manera, la Comunidad de Madrid en este calendario laboral incluye como festivos el 2 de abril por motivos del Jueves Santo, el 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid, el 2 de noviembre, ya que se traslada la festividad de Todos los Santos, y el lunes 7 de diciembre, ya que se traslada el Día de la Constitución. Por parte del Ayuntamiento de Madrid, y como suele ser habitual cada año, se han elegido como festivos locales el 15 de mayo, Día de San Isidro, y el 9 de noviembre, Día de la Almudena.

A esto hay que sumar los 8 festivos no laborales y retribuidos establecidos a nivel nacional en el Boletín Oficial del Estado. Una de las sorpresas que depara el calendario laboral para 2026 es que el próximo 15 de agosto, Día de la Virgen de la Asunción, cae en domingo y, por lo tanto, los españoles no podrán disfrutar de un puente con motivo de este día, donde es fiesta en toda España. Sí que podrán disfrutar de un macropuente desde el viernes 4 de diciembre hasta el miércoles 9 en diciembre.

Calendario laboral 2026 en Madrid

Estos son los 14 días festivos y retribuidos para los ciudadanos de Madrid que están recogidos en el calendario laboral 2026:

1 de enero (jueves): Año Nuevo.

6 de enero (martes): Epifanía del Señor.

2 de abril: Jueves Santo.

3 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo (viernes): Fiesta del Trabajo.

2 de mayo (sábado): Fiesta de la Comunidad de Madrid.

15 de mayo (viernes): San Isidro Labrador.

15 de agosto (sábado): Asunción de la Virgen.

12 de octubre (lunes): Fiesta Nacional de España.

2 de noviembre (lunes): traslado de Todos los Santos.

9 de noviembre (lunes): festividad de Nuestra Señora de La Almudena.

7 de diciembre (lunes): traslado del Día de la Constitución Española.

8 de diciembre (martes): Día de la Inmaculada Concepción.

25 de diciembre (viernes): Natividad del Señor

