Resultados de la jornada 1 de la Copa África: así queda la clasificación y horarios de la jornada 2

Los amantes del deporte rey han podido disfrutar estos días de la Copa África, que arrancó el pasado domingo 21 de diciembre y que ya ha cerrado su primera jornada con las selecciones favoritas al título logrando el triunfo en su debut. Ahora en la jornada 2 de este torneo que se está jugando en Marruecos llega la hora de la verdad, ya que muchos países podrán cerrar su pase a los octavos de final, mientras que otros tendrán que jugársela en la tercera fecha justo antes de final de año.

Resultados de la jornada 1 de la Copa África

La Copa África arrancó por todo lo alto hace unos días con la victoria de Marruecos en el partido inaugural. Los leones del Atlas son uno de los combinados favoritos a conquistar el título, tanto por su calidad como por ser los anfitriones del torneo. Eso sí, no lo tendrán nada fácil, ya que selecciones como Egipto, Nigeria, Camerún o Costa de Marfil esperan poder estar peleando por el trofeo el próximo mes de enero y todos ellos comenzaron con triunfo su participación.

Grupo A

Marruecos 2-0 Comoras.

Malí 1-1 Zambia.

Grupo B

Sudáfrica 2-1 Angola.

Egipto 2-1 Zimbabue.

Grupo C

Nigeria 2-1 Tanzania.

Túnez 3-1 Uganda.

Grupo D

RD Congo 1-0 Benín.

Senegal 3-0 Botsuana.

Grupo E

Burkina Faso 2-1 Guinea Ecuatorial.

Argelia 3-0 Sudán.

Grupo F

Costa de Marfil 1-0 Mozambique.

Camerún 1-0 Gabón.

Así quedan los grupos tras la jornada 1 de la Copa África

La primera jornada de la Copa África terminó y los seguidores de este torneo pueden ver que esta segunda fecha del campeonato va a ser bastante interesante, ya que muchas de las selecciones participantes podrán cerrar su pase a la siguiente ronda, mientras que otras se aferran a prácticamente la última oportunidad que van a tener si quieren seguir vivos en esta competición que se está celebrando en Marruecos.

Grupo A

Marruecos – 3 puntos. Malí – 1 punto. Zambia – 1 punto. Comoras – 0 puntos.

Grupo B

Egipto – 3 puntos. Sudáfrica – 3 puntos. Angola – 0 puntos. Zimbabue – 0 puntos.

Grupo C

Túnez – 3 puntos. Nigeria – 3 puntos. Tanzania – 0 puntos. Uganda – 0 puntos.

Grupo D

Senegal – 3 puntos. RD Congo – 3 puntos. Benín – 0 puntos. Botsuana – 0 puntos.

Grupo E

Argelia – 3 puntos. Burkina Faso – 3 puntos. Guinea Ecuatorial – 0 puntos. Sudán – 0 puntos.

Grupo F

Costa Marfil – 3 puntos. Camerún – 3 puntos. Gabón – 0 puntos. Mozambique – 0 puntos.

Horario y dónde ver los partidos de la jornada 2 de la Copa África

La jornada 2 de la Copa África se presenta con varios duelos bastante interesantes, ya Marruecos, la anfitriona, espera pode encarrilar su pase a la siguiente ronda del torneo. Además, hay que tener en cuenta que todos los grupos pueden decidirse prácticamente en esta fecha, ya que hay que recordar que, salvo en el cuadro A, en el resto hay dos selecciones que han conseguido ganar en su debut y otras dos que perdieron.

Grupo A

Zambia – Comoras. Viernes 26 de diciembre a las 18:30 horas. Movistar+.

Marruecos – Malí. Viernes 26 de diciembre a las 21:00 horas. Movistar+.

Grupo B

Angola – Zimbabue. Viernes 26 de diciembre a las 13:30 horas. Movistar+.

Egipto – Sudáfrica. Viernes 26 de diciembre a las 16:00 horas. Movistar+.

Grupo C

Uganda – Tanzania. Sábado 27 de diciembre a las 18:30 horas. Movistar+.

Nigeria – Túnez. Sábado 27 de diciembre a las 21:00 horas. Movistar+.

Grupo D

Benín – Botsuana. Sábado 27 de diciembre a las 13:30 horas. Movistar+.

Senegal – RD Congo. Sábado 27 de diciembre a las 16:00 horas. Movistar+.

Grupo E

Argelia – Burkina Faso. Domingo 28 de diciembre a las 18:30 horas. Movistar+.

Costa de Marfil – Camerún. Domingo 28 de diciembre a las 21:00 horas. Movistar+.

Grupo F