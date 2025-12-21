Horario y canal de televisión para ver los partidos de la jornada 1 de la Copa África
Descubre dónde echan por TV la primera jornada de la Copa África 2025
Cuándo empieza la Copa África, dónde se juega y cuándo es la final
La Copa África 2025 dará el pistoletazo de salida este domingo 21 de diciembre, a partir de las 20:00 horas, con el encuentro entre Marruecos, país anfitrión, y la selección de Comoras. Ambos combinados lucharán por hacerse con la primera victoria de un torneo en el, precisamente, los jugadores de Walid Regragui son candidatos al título tras su gran progresión en el mundo del fútbol durante los últimos años. Cabe destacar que durante el último Mundial, en Catar, fueron eliminados en las semifinales de la competición tras cargarse a selecciones de la talla de España y Portugal. Descubre todo los detalles de la Copa África 2025.
Hasta un total de 24 selecciones lucharán por el título final en territorio marroquí, y que han sido encuadradas en seis grupos de cuatro combinados, en el que accederán a los octavos de final los dos mejores de cada grupo. ¿Cuándo arranca la competición? Tal y como detallamos líneas atrás, la Copa África abrirá sus puertas este 21 de diciembre y echará el cierre el próximo 18 de enero con la gran final de la competición, que definirá al campeón de esta nueva edición. El último en alzar el título fue el combinado Costa de Marfil, que logró su tercer antorchado tras doblegar 2-1 a Nigeria.
Selecciones con más títulos
- Egipto – 7 títulos
- Camerún – 5 títulos
- Costa de Marfil – 3 títulos
- Ghana – 2 títulos
- Nigeria – 2 títulos
Estos son los grupos de la Copa África
Grupo A
- Comoras
- Mali
- Marruecos
- Zambia
Grupo B
- Angola
- Egipto
- Sudáfrica
- Zimbaue
Grupo C
- Nigeria
- Tanzania
- Túnez
- Uganda
Grupo D
- Benín
- Botsuana
- RD Congo
- Senegal
Grupo E
- Argelia
- Burkina Faso
- Guinea Ecuatorial
- Sudán
Grupo F
- Camerún
- Gabón
- Costa de Marfil
- Mozambique
Horarios y fechas de la fase de grupos de la Copa África
Jornada 1
21 de diciembre
- Marruecos vs Comoros (Grupo A) – 20:00 horas
22 de diciembre
- Mali vs Zambia (Grupo A) – 15:00 horas
- Sudáfrica vs Angola (Grupo B) – 18:00 horas
- Egipto vs Zimbabue (Grupo B) – 21:00 horas
23 de diciembre
- RD Congo vs Benín (Grupo D) – 13:30 horas
- Senegal vs Botsuana (Grupo D) – 16:00 horas
- Nigeria vs Tanzania (Grupo C) – 18:30 horas
- Túnez vs Uganda (Grupo C) – 21:00 horas
24 de diciembre
- Burkina Faso vs Guinea Ecuatorial (Grupo E) – 13:30 horas
- Argelia vs Sudán (Grupo E) – 16:00 horas
- Costa de Marfil vs Mozambique (Grupo F) – 18:30 horas
- Camerún vs Gabón (Grupo F) – 21:00 horas
Jornada 2
26 de diciembre
- Angola vs Zimbabue (Grupo B) – 13:30 horas
- Egipto vs Sudáfrica (Grupo B) – 16:00 horas
- Zambia vs Comoras (Grupo A) – 18:30 horas
- Marruecos vs Mali (Grupo A) – 21:00 horas
27 de diciembre
- Benín vs Botsuana (Grupo D) – 13:30 horas
- Senegal vs RD Congo (Grupo D) – 16:00 horas
- Uganda vs Tanzania (Grupo C) – 18:30 horas
- Nigeria vs Túnez (Grupo C) – 21:00 horas
28 de diciembre
- Gabón vs Mozambique (Grupo F) – 13:30 horas
- Guinea Ecuatorial vs Sudán (Grupo E) – 16:00 horas
- Argelia vs Burkina Faso (Grupo E) – 18:30 horas
- Costa de Marfil vs Camerún (Grupo F) – 21:00 horas
Jornada 3
29 de diciembre
- Zimbabue vs Sudáfrica (Grupo B) – 17:00 horas
- Angola vs Egipto (Grupo B) – 17:00 horas
- Zambia vs Marruecos (Grupo A) – 20:00 horas
- Comoras vs Mali (Grupo A) – 20:00 horas
Martes 30 de diciembre
- Uganda vs Nigeria (Grupo C) – 17:00 horas
- Tanzania vs Túnez (Grupo C) – 17:00 horas
- Botsuana vs RD Congo (Grupo D) – 20:00 horas
- Benín vs Senegal (Grupo D) – 20:00 horas
Miércoles 31 de diciembre
- Guinea Ecuatorial vs Argelia (Grupo E) – 17:00 horas
- Sudán vs Burkina Faso (Grupo E) – 17:00 horas
- Gabón vs Costa de Marfil (Grupo F) – 20:00 horas
- Mozambique vs Camerún (Grupo F) – 20:00 horas
Horario y canal de televisión para ver la jornada 1 de la Copa África
La jornada 1 de la Copa África 2025, al igual que el resto de la competición, se podrá seguir y disfrutar a través de las cámaras de Movistar Plus+ y en sus diferentes aplicaciones disponibles. Además, en la web de OkDiario os detallaremos todo lo que ocurra y os mostraremos cada detalle de los respectivos partidos.