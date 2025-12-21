Simeone: «Cada vez que veo a Madrid y Barcelona creo que con dar el 100 no alcanza por otras situaciones»

Simeone caminaba feliz por las tripas de Montilivi. Tiene motivos para ello, al menos en lo que al último partido se refiere. Su equipo se hizo mayor a costa de un Girona que aglutinó más intenciones que contundencia. El Atlético generó ocasiones y castigó. Tercer triunfo del curso a domicilio, victoria balsámica para los rojiblancos que dejan atrás un caudaloso río de sinsabores como visitantes.

«Creo que el equipo fue evolucionando partido tras partido fuera de casa. Hora atenemos resultados que nos ha favorecido. Se ha elevado la contundencia defensiva y ofensiva. Eso nos llevó a ganar un partido que necesitábamos ganar. Buscamos en todo momento sacar el partido adelante Los cambios nos ayudan a favorecer el paso y controlar el partido durante la mayor parte del partido. El rival también juega. Un partido de 0-3 estuvo cerca de ir empatado. Oblak hizo una buena parada», expresó Simeone.

«Lo que hay que destacar es que la evolución ha sido de menos a más. Ojalá la podamos sostener. No será fácil porque los rivales son muy competitivos. Sorloth es un jugador muy importante para nosotros. En este último tiempo se siente más involucrado y se ve. Corre, rompe, presiona y nos da situaciones de juego diferentes a los de otro jugadores. Siempre tenemos margen de mejora. Teneos que ajustar lo que el equipo va pidiendo y necesitando. No es fácil presionar alto. Tendremos que ajustar para seguir jugando así. Otras veces nos tendremos», añadió Simeone.

«Pubill me pone muy contento su evolución. Desde que llegó vino como lateral, pero lo vimos más como central que como lateral. Ha tenido la oportunidd de trabajar en esa posición. Le veía y le veo situaciones para jugar en esa posición, Tiene que mejorar. Juega bien con los pies, tiene buen juego aéreo, velocidad… Lo está haciendo muy bien. Está jugando porque se lo merece», explicó Simeone.

«La temporada pasada competimos muy bien en Champions. En liga nos faltó el empujón de convicción y contundencia para llegar al lugar. Tenemos que dar el más del 100% para que alcance con Madrid y Barcelona. Cuando les veo creo que no alcanza con el 100% por otras situaciones. Este mitad de temporada el equipo ha salido de un lugar difícil. No veíamos lo que queríamos ver. Por suerte el trabajo, la fe y la seguridad de saber lo que queremos nos lleva de nuevo a que el 100% no alcanza», finalizó Simeone.