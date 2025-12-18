Cara y cruz para el Atlético: Llorente regresa y Lenglet se rompe

Una de cal y otra de arena para el Atlético en su regreso a los entrenamientos. Llorente se ha ejercitado con el grupo como uno más -algo que no sucedía desde que se lesionara el pasado 23 de noviembre- y Lenglet se ha sometido a pruebas médicas para diagnosticar el alcance su lesión. El francés fue sustituido a los diez minutos del partido de Copa contra el Baleares con cojeando y con gestos nada optimistas.

Las pruebas han determinado que sufre un esguince de alto grado del ligamento colateral medial sin lesiones asociadas, diagnosticada por los servicios médicos del club tras las pruebas efectuadas al defensa, quien este jueves se sometió a una resonancia y a nuevas pruebas de valoración. Será baja alrededor de dos meses. Su ausencia provoca que los rojiblancos queden cojos en defensa.

Giménez continúa su recuperación tras sufrir una lesión muscular de bajo grado en el muslo izquierdo. Hace dos semanas de aquello. Las bajas dejan de Hancko como único central zurdo puro. Él, Le Normand y Pubill -reconvertido al eje de la zaga- son los nombres de Simeone para la pareja de centrales. Cabe recordad que el Cholo emplea a Hancko como lateral. Lenglet se va, pero Llorente regresa.

Es el futbolista multiusos la buena noticia para los rojiblancos. Ha sido su primera sesión desde que cayera lesionado hace algo menos de un mes y, por lo visto, apunta a titular ante el Girona en el último partido del año para el Atlético. Este jueves se ejercitó con el grupo de los teóricos titulares entre los que tampoco se ha encontrado Sorloth, baja de última hora ante el Atlético Baleares en Copa.