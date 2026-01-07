El mejor día para visitar el Museo del Prado en 2026 es éste: no hay motivo para no ir

El Museo del Prado, uno de los tesoros culturales más importantes de España y del mundo, es un destino imprescindible para los amantes del arte que desean sumergirse en la historia del arte europeo. Con una colección que abarca desde el siglo XII hasta el XIX, incluyendo obras maestras de Velázquez, Goya, El Bosco y Rubens, este museo ofrece un amplio programa expositivo.

El edificio que hoy sirve de sede al Museo Nacional del Prado fue diseñado por Juan de Villanueva en 1785 como Gabinete de Ciencias Naturales, por orden de Carlos III. El destino final se decidió bajo Fernando VII, impulsado por María Isabel de Braganza, para crear un Real Museo de Pinturas y Esculturas. Abrió al público en 1819 con 311 pinturas, aunque ya albergaba 1510 obras de los Reales Sitios. Las Colecciones Reales, germen del Prado, se iniciaron con Carlos V y fueron enriquecidas por Austrias y Borbones, incluyendo obras emblemáticas de El Bosco, Velázquez y Goya.

Visitar el Museo del Prado en 2026

«El Museo Nacional del Prado, desde que fue inaugurado en 1819 y a lo largo de su historia centenaria, ha cumplido con la alta misión de conservar, exponer y enriquecer el conjunto de las colecciones y obras de arte que, estrechamente vinculadas a la historia de España, constituyen una de las más elevadas manifestaciones de expresión artística de reconocido valor universal».

El museo se organiza en dos edificios: el Edificio Villanueva y el Edificio Jerónimos. Villanueva alberga las pinturas más icónicas: desde los frescos medievales hasta las obras maestras de Velázquez, Goya, Murillo o El Greco. En la planta se encuentran los comienzos del arte español e italiano, mientras que la planta principal muestra los grandes nombres del Siglo de Oro y las joyas del siglo XIX. El Edificio Jerónimos, más moderno y funcional, alberga exposiciones temporales, un auditorio, una tienda y un café, ofreciendo además todos los servicios de la visita: taquillas, audioguías, ascensores, aseos y zonas de descanso.

Horarios y tarifas

De lunes a sábado, el museo abre sus puertas de 10:00 a 20:00 horas, mientras que domingos y festivos el horario se reduce ligeramente, cerrando a las 19:00 horas. Mientras, el 6 de enero, 24 y 31 de diciembre, el Prado abre de 10:00 a 14:00 horas, y el 1 de enero, el 1 de mayo y el 25 de diciembre permanece cerrado.

Una de las iniciativas más apreciadas por los visitantes es el horario de gratuidad. Cada día, durante las dos últimas horas antes del cierre, los visitantes pueden acceder gratuitamente a la colección permanente. De lunes a sábado, el horario gratuito es de 18:00 a 20:00 horas, y los domingos y festivos de 17:00 a 19:00 horas.

Más allá de los horarios especiales, el Prado también ofrece acceso gratuito sin restricción horaria a ciertos grupos. Entre ellos se encuentran los menores de 18 años, estudiantes de entre 18 y 25 años, estudiantes mayores de 25 años que cursen estudios de arte, personas con una discapacidad igual o superior al 33%, quienes estén desempleados, personal docente en activo, familias numerosas y profesionales relacionados con el turismo y los medios de comunicación, como guías, periodistas o personal de museos estatales.

El Museo del Prado ofrece un servicio de audioguía por 5 euros, que explica más de 250 obras de la colección en 15 idiomas, así como las principales exposiciones temporales en español e inglés.

‘El Prado en femenino III. La reina Isabel de Farnesio’ (1692-1766)

Tras mostrar la aportación de las mujeres de las casas reales europeas de los siglos XVI y XVII, el Museo Nacional del Prado presenta la tercera edición del itinerario «El Prado en femenino», centrada en el siglo XVIII y en la reina Isabel de Farnesio (1692-1766), promotora artística que más contribuyó al engrandecimiento de la antigua Colección Real y del actual Museo.

Su legado incluye cerca de quinientas obras hoy conservadas en el Prado, entre pinturas, esculturas y dibujos, como el Apostolado de Rubens, San Sebastián de Guido Reni, la Sibila de Velázquez o El Sueño de Jacob de José de Ribera, así como un conjunto excepcional de escultura clásica, con piezas como el Grupo de San Ildefonso o El fauno del cabrito. La colección de Isabel de Farnesio refleja su predilección por Murillo, Teniers y Brueghel el Viejo y constituye prácticamente la mitad de las salas del Museo.