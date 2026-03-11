Trump llama «excursión» a la guerra de Irán y asegura que «el petróleo bajará más de lo que nadie imagina»

Hace días que el presidente de EEUU, Donald Trump, repite como salmodias los mismos o parecidos mensajes, seguramente asesorado por su equipo de guerra. Este miércoles no ha aportado apenas noticias nuevas, salvo, claro, las optimistas predicciones sobre las consecuencias de la guerra en Irán y la bajada del precio del petróleo.

Trump ha asegurado otra vez que para su país «la guerra de Irán es una «excursion», mientras que para Irán es «una guerra», unas declaraciones que ha realizado durante una visita a las instalaciones de una empresa farmacéutica en la ciudad de Cincinnati, en el estado de Ohio.

Trump ha asegurado además, tras 12 días de guerra en Irán, que «para nosotros, ha resultado ser más fácil de lo que pensábamos». «Tenían miles de misiles, 7.000, 8.000 misiles. Conseguimos muchos de ellos antes de que pudieran lanzarlos. Drones por todas partes. Conseguimos muchos. Ahora estamos destruyendo las plantas de drones a gran velocidad», ha destacado.

Por otra parte, Trump ha afirmado que las consecuencias económicas derivadas del conflicto en Irán, con el precio del petróleo sometido a fuertes fluctuaciones, no se mantendrán en el tiempo y ha asegurado que los mercados se han visto menos afectados de lo que él mismo había previsto, informa Ep.

«Pensé que nos afectaría un poco, pero probablemente nos ha afectado menos de lo que pensaba. Y volveremos a la normalidad en muy poco tiempo. Los precios están bajando considerablemente», ha sostenido en declaraciones recogidas por Fox News en las que también ha añadido que «el petróleo bajará, es sólo una cuestión de la guerra».

Trump ha incidido en que incluso el precio del crudo «bajará más de lo que nadie imagina», asegurando también que los mercados están «aguantando bien».

Este mismo miércoles, los 32 países de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) han acordado por unanimidad la liberación de 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas de emergencia para abordar las perturbaciones en los mercados petroleros derivadas de la guerra en Oriente Próximo y el cierre del estrecho de Ormuz.

A pesar de este anuncio, el barril de Brent y de West Texas Intermediate (WTI) han experimentado aumentos del 5% en sus precios durante la tarde, en una situación de gran volatilidad del precio del crudo.