Empresas de EEUU recomiendan a sus socios españoles que hagan los envíos desde Portugal por temor a Trump

Empresarios españoles que exportan desde España a EEUU están recibiendo mensajes de sus socios norteamericanos que dejan ver su temor ante las malas relaciones comerciales con España por los ataques de Donald Trump al Gobierno de Pedro Sánchez en plena guerra contra Irán.

Fruto de esa inquietud, recomiendan a sus socios españoles que envíen sus productos desde Portugal en vez de desde España ante el temor a posibles represalias de las autoridades comerciales de EEUU. Así lo revela a este periódico Juanjo Vila, un empresario valenciano que exporta desde España y China tecnología audiovisual del campo de entretenimiento a EEUU y Asia.

La cruzada de Trump contra España ante las declaraciones de Pedro Sánchez contra el ataque de EEUU e Israel a Iránpor considerarlo «contrario al derecho internacional», inquieta a los empresarios que exportan sus productos a EEUU. Muchos buscan ya nuevos mercados en Asia que generen menos costes que los actuales en el país norteamericano.

A este problema comercial con el mercado estadounidense se unen las dificultades de los exportadores españoles radicados en países de Asia, que ven que la ruta comercial del estrecho de Ormuz permanece cerrada por Irán tras el ataque conjunto de EEUU e Israel.

Juanjo Vila es uno de ellos. Asegura que lleva viviendo una situación asfixiante desde que el 28 de febrero estallara la guerra e Irán cerrara el estrecho de Ormuz. De hecho, Vila revela que este pasado lunes la naviera MSC ha comunicado el fin de viaje para envíos al golfo Pérsico ante la imposibilidad de garantizar la seguridad de los cargueros y de los petroleros.

Al estar cerrada la ruta comercial habitual de Ormuz para transportes entre Asia y Europa, se ha vuelto a usar una mucho más larga y costosa, que bordea África por el cabo de Buena Esperanza. «Con ello, los costes aumentarán entre un 100 y 200%, ya que los viajes se amplían entre 15 y 20 días, con lo que pasan a durar hasta 50 jornadas», estima Vila.

«El coste de los fletes (traslado de un contenedor en los cargueros) ya había subido de 1.500 euros a 10.500 hace cuatro años por la guerra de Ucrania. Ahora, había bajado hasta los 2.000 o 3.000 euros; veremos los costes de volver a la ruta que bordea África».

El estrecho de Ormuz y las tensiones comerciales

El estrecho de Ormuz es la vía marítima más directa y eficiente para el transporte de petróleo y gas desde el golfo Pérsico hacia los mercados globales, especialmente hacia Europa y, en menor medida, hacia otras regiones. Este paso, con apenas 33 kilómetros de ancho en su punto más estrecho y canales de navegación de unos 3 kilómetros por sentido, conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el océano Índico abierto.

Por él transita habitualmente alrededor del 20% del petróleo mundial y cantidades importantes de gas natural licuado, lo que lo convierte en una arteria crítica para la economía energética global. La ruta convencional desde puertos como Ras Tanura en Arabia Saudí o puertos iraníes y emiratíes hasta destinos europeos como Rotterdam implica una distancia aproximada de entre 10.600 y 11.000 millas náuticas, lo que equivale a unos 19.600 a 20.400 kilómetros. En condiciones normales, un petrolero de gran tamaño (como un VLCC) completa este trayecto en entre 19 y 25 días, navegando a velocidades de 12 a 14 nudos.

Sin embargo, cuando surgen tensiones geopolíticas graves, como las que se viven en la actualidad con la guerra entre EEUU e Israel contra Irán, el tráfico por Ormuz se reduce drásticamente o se paraliza casi por completo. Los datos de seguimiento marítimo muestran caídas de hasta el 90-92% en los tránsitos, con días en los que sólo pasan cuatro o unos pocos más barcos en comparación con los 80-100 habituales.

Esto obliga a las navieras a optar por la alternativa de rodear el continente africano por el sur, pasando por el cabo de Buena Esperanza. Esta ruta añade una distancia significativa, generalmente entre 3.000 y 6.000 kilómetros adicionales (equivalente a 1.600-3.200 millas náuticas extra), dependiendo del puerto de origen exacto y el destino.