Actualmente, Mercadona tiene tiendas en dos mercados estratégicos como son España y Portugal. En consecuencia, muchos se preguntan si la cadena de supermercados va a decidir en un futuro dar el salto a un tercer país. No obstante, durante la rueda de prensa de los resultados de Mercadona, Juan Roig, su presidente, ha sido preguntado por esta cuestión y ha insistido en que no hay intención de expandirse hacia un nuevo mercado porque todavía tienen muchos objetivos a cumplir en Portugal: «No hay un tercer país, no vamos a ir a un tercer país, porque nosotros tenemos muchísimo trabajo en Portugal».

Por otro lado, Roig ha manifestado su intención de que Mercadona se siga expandiendo más en Portugal y ha señalado que para ello todavía tienen que estudiar más a fondo este mercado. «Estamos en Portugal, pero no conocemos a fondo el país, no somos portugueses y necesitamos conocer más sobre ellos, es decir, abrir más tiendas en Portugal y conocer más a su sociedad», ha indicado Roig.

Asimismo, Roig ha destacado que él comparte el punto de vista de que «lo que tenemos, hay que gestionarlo muy bien», haciendo referencia a su negocio en Portugal, además de que ha señalado que cuando uno acapara más de lo que puede, después los resultados no son buenos. Así, con respecto a Portugal, ha concluido que «vamos a continuar moviéndonos en este país».

Por otro lado, Roig recuerda que «cuesta mucho empezar en un país nuevo, hay que aprender mucho antes de empezar y conocer muy bien los productos».

La expansión de Mercadona en Portugal

En cuanto a una expansión en Portugal que incluya las islas de este país, en Mercadona por el momento no lo contemplan. Asimismo, llevar el modelo de la compra online a Portugal todavía no se valora, ya que desde Mercadona consideran que «tienen muchas más cosas que hacer en Portugal».

Durante este 2026 se espera llevar a cabo 12 aperturas en Portugal y se va a hacer una inversión de 150 millones de euros, además de que Mercadona va a estar presente en cuatro distritos más de este país durante este año. «Portugal es un mercado que cada vez va mejor y se tiene que equiparar a España en cuanto a beneficios, pero lo tenemos que hacer paulatinamente.», ha afirmado Roig.

Con respecto a la implantación del nuevo modelo de Tiendas 9 de Mercadona en Portugal, explican que «en este país lo tenemos más fácil, porque en Portugal todos los locales ya son Tiendas 8. Desde el primer momento fue una ventaja y nos es mucho más fácil hacer este cambio».