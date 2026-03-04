Los fabricantes de medicamentos y de los cargadores de vehículos eléctricos serán los más perjudicados por la guerra comercial entre Pedro Sánchez y Donald Trump, según los datos del Ministerio de Economía y Comercio analizados por OKDIARIO. En concreto, estas son las partidas más cuantiosas que España exporta a Estados Unidos (EEUU) y acumularían pérdidas millonarias si se interrumpen las relaciones comerciales.

Con datos de 2025, España vende productos farmacéuticos al país norteamericano por un montante de 1.265 millones de euros. De ellos, la mayor partida es la de «medicamentos al por menor», que roza los 700 millones de euros anuales.

Por otro lado, las exportaciones españolas de «aparatos y material eléctricos» asienden a 1.765 millones de euros, siendo este el apartado más cuantioso de todas las ventas de España a EEUU. No obstante, la partida más importante es la de «transformadores eléctricos», que ascendió a casi 1.000 millones.

Este segmento recoge la venta de electrónica de potencia, cargadores de vehículos eléctricos y componentes de red, un tráfico comercial de España a EEUU que destaca enormemente sobre cualquier otro.

Pelea entre Sánchez y Trump

Con estas tensiones entre Trump y Sánchez, España se juega dejar de ingresar alrededor de 16.700 millones. En cuanto al gas natural, 111.696 GWh se quedarían por el camino, lo que supone para el país perder el 30% de todo el gas que se consume en nuestro país.

Anualmente, España importa combustibles estadounidenses por valor de 10.000 millones de euros, el doble que lo que recibe de Oriente Medio y diez veces más del que proviene de Venezuela. De hecho, EEUU es el primer suministrador de petróleo de la economía española.

Todo esto queda en el aire por culpa de que Pedro Sánchez ha querido retar a EEUU y mantener una posición opuesta a la que están teniendo países aliados como Alemania, Francia o Reino Unido. Así, el presidente del PSOE está poniéndo en riesgo miles de millones de euros y los negocios de multitud de empresas españolas.

Alimentos

Uno de los alimentos más importantes que Estados Unidos exporta a España es la soja. En concreto, ésta representa más del 3% de las exportaciones agroalimentarias. Aunque no siempre sea visible en su forma original, está presente en muchísimos productos.

Se utiliza en piensos para animales, aceites, salsas, alimentos veganos, procesados y hasta en chocolates o panes. La soja estadounidense tiene una calidad y un precio competitivos que la hacen atractiva para la industria alimentaria española

Otro grupo de alimentos que ha ganado peso en las exportaciones de Estados Unidos a España es el de los frutos secos y legumbres. Las nueces americanas, por ejemplo son cada vez más importantes para el sector de la repostería. En España representan casi el 2% de las importaciones agroalimentarias desde Estados Unidos.

También llegan desde allí legumbres secas como lentejas, alubias o garbanzos, que si bien tenemos producción nacional, no cubre toda la demanda, especialmente en épocas de mayor consumo. Asimismo, la mayoría de los productos de limpieza y belleza que se consumen en España tiene su origen en EEUU.