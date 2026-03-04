España ha reducido un 18% las compras de petróleo a Estados Unidos en enero y ha recurrido a comprar crudo a países como Libia, Angola, Nigeria y Kazajistán. Esta caída de las compras de petróleo a Estados Unidos se conocen este miércoles, en pleno conflicto comercial entre Donald Trump y Pedro Sánchez por la guerra de Irán. Pese a todo, Estados Unidos se mantiene como el segundo proveedor de crudo de España en enero.

El presidente de Estados Unidos amenazó el martes con cortar las relaciones comerciales con España por la posición de Sánchez en el conflicto con Irán, lo que afectaría directamente y de forma importante al suministro de petróleo de España y también de gas, ya que compra a EEUU el 30% de lo que consume.

Un mes antes de que se produjera el bombardeo por parte de Estados Unidos e Israel de Irán, España compró 808.000 toneladas de crudo a Nigeria, convirtiendo a este país en el primer proveedor de petróleo del país en enero. Es un 153% más que en enero del año pasado y el 16% del total importado ese mes por España, según los datos publicados este miércoles por Cores.

Estados Unidos suministró a España el 12% del total, 612.000 toneladas, lo que supone reducir en un 18% lo importado en enero de 2024. En los últimos 12 meses, el descenso de las compras de crudo norteamericano es del 8%.

España amplió un 100% las compras de petróleo a Angola y Guyana en enero, un 10% del total. Canadá aumentó el suministro de crudo a España un 79%, Libia un 76% y Kazajistán, un 56%.

Además de Estados Unidos, España redujo también la compra de petróleo a México un 34% y a Guinea Ecuatorial un 49%. De Venezuela no llegó ni una gota de crudo en enero, a la espera de que se ponga en marcha el plácet dado por Trump a Repsol para operar en el país.