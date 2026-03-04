Mojtaba, hijo del ayatolá Jamenei, emerge como favorito para suceder a su padre en Irán

Los principales clérigos de Irán, encargados de elegir al nuevo líder supremo del país, se reunieron este martes en dos sesiones virtuales para deliberar sobre la sucesión tras la muerte del ayatolá Ali Jamenei en los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel. Según revela en exclusiva The New York Times, citando a tres funcionarios iraníes conocedores de las conversaciones internas, el nombre que ha emergido con más fuerza es el de su propio hijo: Mojtaba Jamenei, de 56 años.

De acuerdo con la información del rotativo neoyorquino, los clérigos de la Asamblea de Expertos, el órgano de 88 miembros que según la Constitución iraní tiene la potestad de nombrar, supervisar y destituir al líder supremo, llegaron a barajar anunciar la designación de Mojtaba la mañana de este miércoles. Sin embargo, algunos de los presentes mostraron reservas ante el temor de que hacerlo público pudiera convertir al candidato en un objetivo inmediato de las acciones militares de Estados Unidos e Israel.

Mojtaba Jamenei es descrito por The New York Times como una figura influyente aunque solitaria, que ha operado durante años en las sombras del poder que ejercía su padre, quien murió el pasado sábado en los ataques estadounidenses e israelíes. Según los tres funcionarios consultados por el diario americano, es la propia Guardia Revolucionaria la que ha impulsado con fuerza su nombramiento, argumentando que el candidato reúne las cualificaciones necesarias para dirigir a Irán en estos momentos de grave crisis.

Mehdi Rahmati, analista político con base en Teherán, aseguró al Times que Mojtaba es «la opción más inteligente en este momento porque está muy familiarizado con la gestión y coordinación de los aparatos de seguridad y militares». Sin embargo, el mismo analista advirtió que su designación no estará exenta de controversia: «Una parte del público reaccionará de forma negativa y enérgica, y habrá una reacción violenta». Rahmati apunta que los partidarios del régimen verían su elección como la continuación de un líder al que consideran mártir, mientras que los opositores lo percibirían como la perpetuación de un gobierno que, según organizaciones de derechos humanos, ha matado al menos a 7.000 personas en los últimos meses.

No obstante, no todos los análisis apuntan en la misma dirección. Abdolreza Davari, político cercano a Mojtaba Jamenei, ofreció en declaraciones públicas y en entrevistas con The New York Times una visión radicalmente diferente: si Jamenei sucediera a su padre, podría surgir como una figura al estilo del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman. «Es extremadamente progresista y tratará de marginar a los intransigentes», dijo Davari en un mensaje de texto previo a la guerra. «Consideren su nombramiento como un cambio de imagen».

El experto en Irán e islam chiita de la Universidad Johns Hopkins, Vali Nasr, se mostró más cauteloso en sus valoraciones. Según recoge el Times, Nasr señaló que Mojtaba «estuvo previsto para ser el sucesor durante mucho tiempo, pero en los últimos dos años pareció haber desaparecido del radar». A su juicio, si finalmente es elegido, «sugiere que es un sector mucho más radical de la Guardia Revolucionaria el que ahora está al mando».

Entre los otros candidatos que han surgido como finalistas para la sucesión figuran Alireza Arafi, clérigo y jurista que ya forma parte del consejo de transición de liderazgo provisional, y Seyed Hassan Jomeini, nieto del fundador de la revolución islámica, el ayatolá Ruhollah Jomeini. Ambos son considerados perfiles moderados, y el segundo es cercano a la facción reformista, prácticamente marginada en el Irán actual.

Mientras tanto, en Washington, el presidente Donald Trump intervino este martes en una rueda de prensa para referirse a la situación en Irán. «Muchas de las personas que considerábamos posibles líderes de Irán han sido asesinadas desde el sábado. Muy pronto no conoceremos a nadie», afirmó. Ante la pregunta de cuál sería el peor escenario posible, Trump respondió: «Supongo que el peor escenario sería que alguien tan malo como el anterior tome el poder. Claro, eso podría pasar. No queremos que pase».