Dónde está Indian Wells y qué diferencia horaria hay con España

Considerado como uno de los mejores torneos de tenis del mundo, el Masters 1000 de Indian Wells –WTA 1000 en categoría femenina– regresa un año más al calendario y lo hace con suma fuerza, gracias a la vuelta de Novak Djokovic a una cita que no disputa desde 2019. La baja de última hora de Rafa Nadal ha empañado un elenco inmejorable, pero que sigue siendo sobresaliente en una competición sobre la que dos de las grandes preguntas que circulan son alrededor de la diferencia horaria que hay con España y sobre dónde está Indian Wells.

Lo primero que hay que delimitar a la hora del hablar del torneo de Indian Wells es que se celebra en Estados Unidos, una de las grandes cunas del tenis y el país en el que más torneos se celebran tanto en competición ATP como WTA. Indian Wells es una ciudad estadounidense, concretamente situada en el Estado de California y en el condado de Riverside.

Si queremos especificar más, hablamos de un lugar lujoso para muchos, aunque también apartado en comparación con las principales urbes destacadas de la zona. Situado a 200 kilómetros de Los Angeles, al este, Indian Wells está en el sur de California y el torneo de tenis, el Masters 1000 de Indian Wells o WTA 1000 de Indian Wells, es su principal reclamo a nivel internacional.

En Indian Wells, el clima típico es de calor y bastante seco, por lo que no se trata de una zona en la que la humedad cause estragos, aunque sí puede acabar viniendo reemplazada con el calor extremo en algunos momentos del año y también del viento, que ha marcado algunos partidos en años anteriores. Las temperaturas máximas en las fechas del Masters 1000 o WTA 1000 de Indian Wells rondan los 26º, mientras que las mínimas no bajan de 12º.

Dónde se celebra el torneo de Indian Wells

El lugar en el que se celebra el torneo de tenis de Indian Wells es el Indian Wells Tennis Garden, un recinto de los más relevantes de todo el tenis profesional y que colabora a la gran consideración en la que los jugadores tienen a esta competición. La pista central del complejo tiene capacidad para albergar a un total de 16.100 espectadores, el llamado Estadio 1. Además de este, hay otras 29 pistas que hacen posible que el torneo vaya sobrado de canchas tanto para partidos masculinos y femeninos como para entrenamientos de todos jugadores.

Cuándo empieza el torneo de Indian Wells 2024 y todas las fechas

En 2024, el torneo de Indian Wells tanto en categoría masculina –Masters 1000– como en femenina –WTA 1000– se disputa entre el 6 de marzo y el 17 de marzo, adelantando unos días sus fechas en comparación con la edición de 2023. El evento se lleva a cabo, incluyendo las previas, que comienzan dos días antes, durante dos semanas, acercándose a la duración de los cuatro torneos de Grand Slam que copan el calendario tenístico. La final del Masters 1000 de Indian Wells será el domingo 17 de marzo.

Qué hora es en Indian Wells

Indian Wells pertenece a la Costa Oeste de Estados Unidos, por lo que la diferencia horaria es de las más amplias que hay con España. Como curiosidad, el horario en EEUU se cambiará en el primer fin de semana de disputa del torneo, por lo que en los primeros días habrá una diferencia horaria de nueve horas con territorio nacional, mientras que a partir del domingo 10 de marzo será de sólo ocho horas con España.