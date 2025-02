¿Estará Carlos Alcaraz en Indian Wells 2025?

Carlos Alcaraz, tras su eliminación en cuartos de final del ATP 500 de Doha ante Jiry Lehecka, por 3-6, 6-3 y 4-6, ha vuelto a los entrenamientos en el Club de Campo de Murcia con la mirada puesta en su próxima objetivo: Indian Wells. Si todo sucede según lo previsto, el murciano disputará un partido de exhibición ante Frances Tiafoe en San Juan, Puerto Rico, este próximo 2 de marzo. Posteriormente, iniciará su andadura en el primer Masters 1.000 de la temporada, también denominado el quinto ‘grande’ del año por detrás del Open de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open.

Carlitos comes out on top! 👏 @carlosalcaraz defeats good friend Nardi 6-1 4-6 6-3 to reach the quarter-finals #QatarExxonMobilOpen pic.twitter.com/pdYOVfAE5I

El jugador nacido en El Palmar buscará su tercera corona de forma consecutiva en el desierto de California, donde fue capaz de alzar hacia el punto más alto de Indian Wells los títulos conseguidos en 2023 y 2024 al ruso Daniil Medvedev, por 6-3 y 6-2 y 7-6 y 6-1, respectivamente. En 2025, dicho Masters 1000 abrirá sus puertas el domingo 2 de marzo y cerrará el telón definitivamente el próximo 16 de marzo, con la gran final del torneo.

It’s been a pleasure to play in Doha for the first time! ❤️ Congratulations to @jirilehecka on a great match, and best of luck for the rest of the tournament! 🍀

