El ‘Financial Times’ lleva a su portada el escándalo de corrupción de Begoña Gómez: «Sánchez presionado»

El escándalo de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, que este lunes fue imputada por un quinto delito, se ha convertido ya en un asunto de primera plana mundial. Este miércoles el Financial Times, el diario de información económica y política más importante del mundo, abre su edición en papel con una gran fotografía de Sánchez y de su esposa y la información de la imputación de la mujer del primer ministro por malversación de fondos públicos con un claro mensaje: «Sánchez siente la presión».

El juez que instruye el caso Begoña imputó este lunes a la mujer del presidente el delito de malversación, que es ya el quinto por el que la justicia la está investigando. El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha fijó la citación como investigada de Gómez para el día 11 de septiembre a las 10.30 horas. La esposa de Pedro Sánchez ya figuraba como imputado por cuatro presuntos delitos previamente: tráfico de influencia, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.

Los escándalos que rodean a Pedro Sánchez, que tiene imputados a su mujer y a su hermano, así como a su entorno más cercano en el PSOE (los dos secretarios de Organización que nombró) están siendo seguidos muy de cerca por la prensa mundial, que desde hace más de un año observa cómo éste se aferra a su puesto en La Moncloa pese a la corrupción que le rodea.

Begoña Gómez está imputada por cinco delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo laboral, apropiación indebida y malversación de fondos públicos. El juez Peinado abrió diligencias en un inicio por los indicios que apuntaban a que Gómez había firmado varias cartas de recomendación en beneficio de Juan Carlos Barrabés, lo que permitió que el empresario consiguiera contratos públicos por valor de más de 10 millones de euros.