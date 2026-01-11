España se prepara y entra en una dinámica inestable: AEMET avisa de un carrusel de frentes y lluvias sin descanso

La AEMET avisa de un carrusel de frentes y lluvias sin descanso, España se prepara para entrar en una dinámica inestable. Será mejor que nos preparemos para un cambio de tendencia que puede ser el que marcará esta vuelta total de la rutina, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden ser claves. En estos días en los que todo puede acabar siendo posible, deberemos estar preparados para lo peor. Una dinámica inestable aparecerá en breve, siguiendo esta previsión del tiempo.

Vivimos un invierno de estos que realmente no se olvidan, con unas temperaturas que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno. Es hora de apostar claramente por un giro radical que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Estaremos pendientes de un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede afectar estos desplazamientos que tenemos por delante y que pueden acabar siendo claves, en unas jornadas en las que todo puede acabar siendo posible. España se prepara para una oleada de frentes y lluvias que no nos dará ninguna tregua.

Entra en una dinámica inestable España

El tiempo parece que nos va a dar más de una sorpresa del todo inesperada en estos días en los que cada elemento cuenta. Tendremos que empezar a prepararnos para un cambio que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas.

Es hora de pensar en lo que está por llegar, en estos días en los que el país entero se prepara para ver un cambio de dinámica que nos traerá lo peor de esta estación. Estaremos pendientes de un cambio que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en este inicio del mes de enero.

Tendremos que empezar a ver llegar a España, un cambio de tendencia que puede convertirse en un problema que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estos días en los que volvemos a la rutina, esta semana parece que nos trae esas lluvias que pensábamos que nos habían abandonado.

Lo que ahora puede acabar siendo una realidad es un llamativo cambio que puede convertirse en el gran protagonista de estas jornadas. Es hora de saber qué puede pasar en estos días en los que cada detalle puede ser esencial, los expertos de la AEMET no dudan en darnos esta previsión del tiempo.

La AEMET avisa de un carrusel de lluvias y frentes sin descanso

Un carrusel de lluvias y frentes sin descanso llega, la AEMET no duda en lanzar un aviso para que no nos confiemos. Los expertos están muy pendientes de unos mapas del tiempo que nos traen algo muy diferente a lo que esperaríamos en estos días que tenemos por delante.

Tal y como nos explican desde el canal de El Tiempo: «El domingo comenzará completamente definido por las altas presiones y los cielos despejados en la mayor parte de España. Sin embargo, a lo largo de la jornada un frente cálido muy seguido por uno frío asociado a una borrasca atlántica entrará por Galicia. Este frente re-activará las intensas rachas de viento en zonas del Cantábrico donde podrán superarse los 60 km/h y dejará precipitaciones en zonas de Galicia como Vigo o Santiago de Compostela. Durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, con la entrada del frente frío las precipitaciones ganarán intensidad y podrán ser muy fuertes en el oeste de Galicia, donde podrán esperarse lluvias puntualmente torrenciales en algunas localidades».

Siguiendo con la misma previsión: «Durante la madrugada del martes un nuevo frente entrará por el oeste peninsular, haciendo que se re-activen las fuertes precipitaciones en regiones del norte como Galicia. Sin embargo, este frente afectará a más localidades de España. A lo largo de las primeras horas del día, el frente comenzará a barrer la Península Ibérica, dejando lluvias durante la mañana en zonas de Galicia, el oeste de Castilla y León, Extremadura y regiones de Andalucía occidental como Huelva, Sevilla y Cáceres. Estas precipitaciones serán especialmente fuertes en regiones Galicia como Ourense, Badajoz, Huelva y el sistema Central de Ávila y Salamanca. En estas zonas podrán esperarse fuertes acumulados en pocas horas durante la mañana del martes.

El resto del día el frente continuará con su camino, dejando lluvias a su paso en Castilla y León, la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Navarra y Andalucía. Las precipitaciones serán especialmente intensas en regiones de Andalucía como Cádiz durante la tarde del martes. En las islas Canarias también llegarán las lluvias asociadas a este frente, afectando principalmente a las islas de Lanzarote y Fuerteventura». Tocará preparar el paraguas y ver la evolución de estos frentes que parece que no dejarán de llegar a nuestro país.