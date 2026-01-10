Alerta urgente del METEOCAT por nevadas en Cataluña a partir de hoy: las zonas afectadas

Meteocat lanza una alerta urgente por nevadas en Cataluña a partir de hoy, una serie de zonas serán las más afectadas. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial. Este frío intenso que tenemos por delante puede acabar siendo la antesala de algo más. En especial, cuando descubrimos lo que tenemos por delante, un cambio que puede ser esencial en estos días. Las nevadas acabarán marcando una diferencia importante en estos momentos.

Tenemos por delante determinados cambios que pueden ser esenciales en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de conocer qué puede pasar en estas jornadas en las que el tiempo nos hará pensar en estos cambios de planes que pueden afectarnos de lleno. Tenemos por delante una alerta urgente de estos expertos que nos invitan a tomar las máximas precauciones posibles, de esta manera vamos a conseguir un giro radical e imprescindible ante lo que puede pasar en breve. Son tiempos de visualizar determinadas zonas afectadas por un tiempo que puede ser especialmente complicado de asimilar este fin de semana.

Las zonas más afectadas por este fenómeno

Estos días en los que el tiempo puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos momentos en los que todo puede ser posible. Tocará empezar a ver llegar este cambio de tendencia que puede ser esencial, en estos días en los que realmente el tiempo puede darnos alguna que otra sorpresa.

Tenemos que prepararnos para un invierno en el que las temperaturas acabarán siendo una dura realidad. Es hora de saber qué puede pasar en estos días en los que la situación puede cambiar por momentos. Con la mirada puesta a una serie de cambios que serán los que afectarán determinadas partes del país.

Tocará ver qué es lo que puede pasar en estos días en los que la previsión del tiempo acabará marcando lo que tenemos por delante, de tal forma que tendremos que adaptarnos a lo que nos espera. Puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más. Este giro radical que tenemos por delante nos afectará de lleno y volverá a traer una nieve que en estos días pueden hacer historia.

Meteocat lanza una alerta urgente ante las nevadas que llegan

Será el momento de empezar a prepararnos para un cambio de tendencia que, sin duda alguna, se convertirá en el protagonista de estos días. Después de unas jornadas en las que el tiempo ha acabado marcando una diferencia significativa en estos días que tenemos por delante.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielo nuboso en el tercio norte e intervalos nubosos en el resto. Precipitaciones en el Pirineo a lo largo de la jornada, con cota de nieve en torno a los 800-1000 m y acumulación de espesores significativos y posible ventisca en el Valle de Arán y la divisoria. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios, y máximas en descenso. Heladas débiles a moderadas en el Pirineo, extendiéndose a zonas colindantes con intensidad débil. Viento del oeste y noroeste, con rachas muy fuertes en el tercio sur y cotas altas del Pirineo occidental, sin descartarlas en otros puntos de la mitad oeste». Las alertas estarán activadas: «Nevadas significativas y posible ventisca en la divisoria del Pirineo y valle de Arán por encima de los 800-1000 m. Rachas muy fuertes de viento del noroeste en el tercio sur y en cotas altas del Pirineo, que no se descartan en la depresión de Lleida y litoral y prelitoral de Barcelona».

Para el resto de España la situación no será muy distinta: «Se espera que el acercamiento de las altas presiones provoque una estabilización, salvo en el noroeste peninsular, que quedará bajo un flujo atlántico. Cielos muy nubosos o cubiertos en la mitad noreste, nubosos en el resto y tendiendo a despejar, salvo nubosidad alta. Se esperan precipitaciones en el noroeste y oeste del Sistema Central, sin descartar que sean persistentes y con acumulados significativos en el oeste de Galicia. En el resto de la mitad noroeste y en el norte de Baleares no se descarta alguna precipitación débil y ocasional. Nevará en Pirineos de forma débil por encima de 1000-1200 m, subiendo la cota a lo largo del día hasta 1500-1700 m. En Canarias, intervalos nubosos sin descartar alguna lluvia débil en las islas occidentales. Brumas y nieblas matinales en zonas de la vertiente atlántica, más persistentes en áreas de montaña del noroeste y en el Guadiana. Temperaturas máximas en ascenso, salvo ligeros descensos en el oeste de depresiones de la meseta sur y Guadalquivir. El ascenso podrá ser notable en el Cantábrico, alto Ebro y en montañas de la mitad norte. Pocos cambios en Baleares. Mínimas en ascenso en Galicia, y en el resto en ligero descenso, más acusado en Baleares. En Canarias, pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas. Heladas moderadas en Pirineos, débiles en zonas de montaña y aledañas de la meseta y en las sierras del sudeste».