Doble rasero judicial con el Bus-VAO de Palma: El PSOE es competente al ponerlo y el PP no lo es cuando lo quita

Los servicios jurídicos del Consell de Mallorca están estudiando presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la sentencia comunicada estos días en la que se desestima el recurso presentado por la institución insular contra el carril Bus-VAO de la autopista del aeropuerto de Palma.

El Consell ha encajado por sorpresa este fallo judicial al entender que otorga en exclusiva la competencia sobre el tráfico en una vía de titularidad insular a la DGT, que defiende volver a abrir el Bus-VAO. Lo que más ha sorprendido es que sí admite las competencias del Consell de Mallorca que presidía la socialista Catalina Cladera en la pasada legislatura para instalar esta vía y ahora la misma institución no las ve reconocidas cuando es un gobierno del PP el que pretende desinstalarla.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado el recurso del Consell de Mallorca contra el carril bus-VAO de la autopista del aeropuerto de Palma.

La sentencia señala que la titularidad de la carretera es del Consell de Mallorca y que esta cuestión es totalmente compatible con las competencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) en materia de tráfico y seguridad vial.

Así, la Sala de lo Contencioso-Administrativo apunta en la sentencia, que la resolución de la DGT es legítima y que se dictó ejerciendo sus competencias.

Los magistrados consideran que no hay motivos para eliminar este carril y subraya la necesidad de separar los intereses de la ciudadanía más vulnerable de Palma –que es usuaria de los vehículos de alta ocupación, en especial del transporte público– frente a los usuarios de vehículos privados.

Entre otros fundamentos, la Sala indica que la evolución de la siniestralidad no responde al bus-VAO ya que, según los datos aportados por ambas partes, el incremento de la siniestralidad en esta vía es muy inferior a la del conjunto de Baleares.

Además, la sentencia apunta que el carril bus-VAO ha reducido el número total de vehículos que circulan por la Ma-19 en un 17,4 por ciento.

El TSJM desestima el recurso e impone al Consell de Mallorca el pago de las costas judiciales hasta un límite de 4.000 euros.