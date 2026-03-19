Samuel Tejada, abogado: «En la carpeta ciudadana ves cuántas veces se han consultado tus datos por parte de la Administración»

El abogado Samuel Tejada ha concedido una entrevista en la que ha informado a los ciudadanos que a través de la carpeta ciudadana pueden tener información sobre si la Administración consulta sus datos. Este experto en la materia también ha desvelado que desde la Dirección General de la Policía han consultado recientemente sus últimas actividades. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la carpeta ciudadana y las opciones que ofrece a los ciudadanos.

La carpeta ciudadana es una aplicación creada por el Gobierno de Sánchez el pasado año 2021 que forma parte del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025. En este espacio los ciudadanos pueden tener acceso a todos los datos, expedientes y las notificaciones de la Administración. En esta área personal, los españoles pueden tener acceso a sus datos personales, médicos, carné de conducir u otros vehículos, datos médicos e incluso títulos universitarios.

En esta carpeta ciudadana los ciudadanos también pueden saber qué aparatos del Gobierno han estado verificando sus datos. Para ello, habrá que acudir a la sección «Consultas» y, una vez dentro, en «Mis datos», tendrás esta información a mano en «Consultas entre administraciones». Ahí tendrás acceso a un listado de los organismos que han revisado tus datos y para qué lo han hecho. Estas consultas pueden ser de oficio cuando realizas algún trámite administrativo.

Las consultas en la carpeta ciudadana

El abogado Samuel Tejada se ha pronunciado sobre estas consultas en una entrevista concedida al podcast @operativo.criminal. Durante esta intervención también ha desvelado que él es víctima de estas consultas por parte de la Dirección General de la Policía.

«La carpeta ciudadana que todos tenemos; después de varios pasos llegas a un sitio en el que ves cuántas veces se han consultado tus datos por parte de la Administración y qué Administración los ha consultado», cuenta este abogado, que también informó que: «Cuando me da por meterme, siempre tengo consultas recientes de la Policía».

«La Policía se mete en mis datos a través de la matrícula, a través de mi DNI, de lo que sea, y hacen consultas periódicas, cosa que no está bien, pero bueno, a mí no me molesta», dice este experto en la materia, que sí que destaca los casos que se hacen estas consultas con otros menesteres.

«Es un mal muy habitual en los funcionarios que tienen poder de consulta consultar habitualmente al que no les cuadra o les cae mal o hace un trabajo que no les gusta. Miran de vez en cuando a ver si se ha comprado una moto cara, a ver si tiene otro piso», dice. «¿Crees que puedes tener un foco sobre ti?», le pregunta el entrevistado, a lo que contesta: «Sí, lo hay». «A veces me meto en esa parte de la carpeta ciudadana y veo que la DGP, la Dirección General de la Policía, ha hecho consulta de mis datos. No me molesta, no es una cosa para denunciar», cuenta.

A la pregunta sobre si cree que esto es desproporcionado, deja claro lo siguiente: «Considero que es innecesario. El problema es que por culpa de mis manifestaciones que no gustan a todos y especialmente a esos garbanzos podridos, que son los que se dedican a ver por donde te pueden pillar».