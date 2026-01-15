La carta de la Seguridad Social que pone en alerta a media España: tírala inmediatamente

Alerta ante la estafa de la que muchos ya advierten por redes y por grupos de WhatsApp y que implica a la Seguridad Social. Tiene que ver con una carta que, a simple vista, podría pasar por un aviso oficial de la Tesorería, dado que el papel incluye el logo, emplea un tono serio y hasta menciona supuestas actualizaciones de datos, algo que desconcierta a más de uno, sobre todo a pensionistas. Pero no es real. De hecho, la propia Tesorería General de la Seguridad Social, junto a la Policía Nacional y la Guardia Civil, ha aclarado que se trata de un fraude que vuelve a circular por distintas zonas del país.

La supuesta carta, que además usa un lenguaje alarmista para generar urgencia, solicita información personal y fotocopias del DNI por ambas caras. Todo ello bajo el pretexto de un «ataque informático» que habría provocado la pérdida de datos en Hacienda y Seguridad Social. Un argumento que, según han explicado las autoridades, es completamente falso y forma parte del engaño. La propia Seguridad Social ha pedido expresamente que, si recibes esta carta, la rompas y la deseches. No hay que responder, ni mucho menos enviar documentación. El objetivo de los estafadores es obtener datos personales y bancarios para utilizarlos en fraudes posteriores.

La carta de la Seguridad Social que pone en alerta a media España

La carta se presenta como una comunicación urgente y firmada supuestamente por la «Directora General del INSS», lo cual ya es un primer indicio de falsedad dado que las comunicaciones de la Seguridad Social no llegan de esa forma ni piden datos sensibles por correo postal. El texto asegura que, tras un nuevo cambio legal y un ataque informático, se han perdido datos de miles de ciudadanos y por este motivo, es necesario enviar documentación de inmediato.

El mensaje continúa con otra señal clara de fraude ya que promete un incremento de «75 € a 150 €» en prestaciones y jubilaciones si se actualizan los datos. Una estrategia típica en estafas de este tipo, basada en ofrecer un beneficio inexistente para que el receptor actúe sin desconfiar.

Los datos que piden y que nunca deberías enviar

En el texto de la supuesta carta de la Seguridad Social, los estafadores solicitan que enviemos los siguientes datos:

Foto del DNI por las dos caras

Correo electrónico

Extracto bancario

Datos personales adicionales

Todo ello debe enviarse a una dirección de correo que no pertenece a ningún organismo público. La Seguridad Social ha sido rotunda: jamás te pedirá un extracto bancario para actualizar datos ni solicitará una copia del DNI por mail, SMS o carta física.

Claves para detectar que NO es una carta oficial

La propia TGSS ha enumerado varios detalles que delatan la falsedad del documento, aunque no hacen falta conocimientos técnicos para identificarlos. Son señales que cualquier ciudadano puede reconocer:

Faltas de ortografía y expresiones extrañas . Son muy frecuentes en fraudes y nunca aparecen en comunicaciones oficiales.

. Son muy frecuentes en fraudes y nunca aparecen en comunicaciones oficiales. Mezcla de organismos públicos sin sentido . En la carta se mezclan Seguridad Social, Hacienda y otros departamentos, algo que no ocurre en envíos reales.

. En la carta se mezclan Seguridad Social, Hacienda y otros departamentos, algo que no ocurre en envíos reales. Uso de logos antiguos , distorsionados o directamente inventados.

, distorsionados o directamente inventados. Promesas de prestaciones inexistentes. No hay reembolsos, pagos extraordinarios ni incrementos automáticos por enviar documentación.

No hay reembolsos, pagos extraordinarios ni incrementos automáticos por enviar documentación. Solicitud de información sensible. La Seguridad Social no pide nunca datos bancarios ni copias del DNI a través de cartas, SMS, correo electrónico o llamadas.

La Seguridad Social no pide nunca datos bancarios ni copias del DNI a través de cartas, SMS, correo electrónico o llamadas. Páginas web falsas que imitan a la real . La recomendación oficial es comprobar siempre la URL y acceder solo a enlaces verificados.

. La recomendación oficial es comprobar siempre la URL y acceder solo a enlaces verificados. SMS sospechosos o correos inesperados. La institución solo envía notificaciones mediante sistemas oficiales como Tu Carpeta Ciudadana, DEHú o su propio buzón digital.

Qué hacer si te llega la carta

Lo más importante es no enviar ningún dato y desechar la carta. La Policía aconseja fotografiarla únicamente si se quiere presentar denuncia, aunque no es obligatorio. También se recomienda avisar a personas mayores o a quienes puedan ser más vulnerables ante este tipo de engaños.

En caso de duda, la Seguridad Social recuerda que la forma más segura de comprobar si una comunicación es real es entrar directamente en sus canales oficiales y verificar si existe alguna notificación pendiente. Ningún trámite urgente se comunica mediante cartas que piden documentación personal sin más. Recordemos también, que La Seguridad Social no cobra por sus servicios, no envía avisos improvisados y no solicita datos sensibles por correo o SMS. Como ya mencionamos, cuando falta algún documento, el organismo pide que se aporte por los canales oficiales y siempre con identificación segura (Cl@ve, certificado digital o similar).

La recomendación general entonces es desconfiar de cualquier carta que prometa dinero, pida datos sin explicación clara o genere prisa. Las estafas funcionan precisamente porque simulan urgencia y aparentan oficialidad. Si necesitas contrastar cualquier aviso, siempre puedes acudir al portal oficial, a Tu Carpeta Ciudadana o a una oficina de la Seguridad Social con cita previa.