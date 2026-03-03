Movimiento de CriteriaCaixa en Naturgy. Tras la salida del fondo BlackRock, que ha vendido su 11,4% del capital de la energética, CriteriaCaixa, holding que gestiona el patrimonio empresarial de la Fundación la Caixa, «ha adquirido un 2,5% adicional del capital de Naturgy por un importe de 611 millones de euros, aprovechando la colocación acelerada que GIP-Blackrock realizó ayer noche en el mercado de capitales», según ha informado la firma en una nota.

CriteriaCaixa refuerza así su posición en el accionariado de la compañía energética, alcanzando una participación del 28,5% del capital, consolidando su posición como primer accionista de la compañía que preside Francisco Reynés, que ha renovado como primer ejecutivo hasta 2030.

La compra de otro 2,5% del capital de Naturgy refuerza la posición del grupo que dirige Isidre Fainé, que ya tiene tres asientos en el consejo de la energética. De momento, hasta conocer si los otros grandes accionistas han adquirido también acciones en la desinversión de BlackRock, el fondo CVC tiene un 13,8% del capital e IFM, fondo australiano, tiene el 15,2%. Corporación Financiera Alba tiene un 5% y la argelina Sonatrach, algo más de un 4%.

Criteria e IFM han firmado la paz y sumarán intereses en Naturgy en aras a una mejor gobernabilidad de la empresa. Será CVC quién quede fuera de juego. CVC ha mostrado interés en vender su participación anteriormente, aunque finalmente no ha concretado esa venta.

La compañía ganará en gobernanza con la salida de BlackRock y el reforzamiento del accionista español, después de una etapa complicada de gestionar por Reynés, que tenía que tener en cuenta las pretensiones distintas de los diferentes accionistas.

GIP inició su desinversión en la energética a mediados del mes de diciembre, cuando colocó un 7,1% de Naturgy valorado en unos 1.800 millones de euros. Ya entonces, CriteriaCaixa también aprovechó ese movimiento para elevar su participación en la primera gasista y tercera eléctrica del país hasta el 26%.