Peligro inminente en Cataluña: el METEOCAT pide precaución y pone día a lo peor del temporal

Cataluña empieza con peligro inminente la semana

Pide precaución el Meteocat y señala el peor día del temporal

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Cielo nuboso y polvo en suspensión. Hay baja probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas en el cuadrante nordeste y en el extremo sur, que podrían venir acompañadas de barro. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste en el litoral y flojo de componente este en el resto, con intervalos de intensidad moderada en las horas centrales del día; no se descartan rachas muy fuertes en puntos del litoral central y sur, prelitoral norte de Tarragona y este de la Depresión Central de Lleida».

Mañana, pero en especial, a partir del jueves, el tiempo empieza a cambiar y puede acabar siendo un giro hacia el invierno más que la llegada de la primavera. Tal y como nos explican estos expertos para el resto de España: «Inestabilidad en la mayor parte del país debido a una baja situada sobre Marruecos con tendencia a desplazarse al sureste peninsular. Se prevén cielos nubosos o cubiertos en la mitad sureste peninsular y poco nubosos en el resto, con tendencia a nublarse a lo largo del día a excepción del noroeste. Igualmente las precipitaciones, extendiéndose de sur a norte, terminarán por afectar a la mayor parte de la Península, siendo poco probables en el tercio noroeste. Serán más abundantes en el interior de la Comunidad Valenciana y en zonas de la mitad sur especialmente en el extremo sur y sureste peninsular, con probables chubascos localmente fuertes y acumulados significativos en el entorno del Estrecho, Alborán y regiones del sureste sin descartar zonas del centro. Asimismo se prevé que vayan con tormenta y granizo ocasional en el centro y mitad sur de la Península. Intervalos nubosos en Baleares con posibilidad de algún chubasco ocasional. Cielos nubosos con precipitaciones en Canarias, más abundantes en el norte de las islas y con posibilidad de alguna tormenta ocasional en las orientales. Nevará durante la madrugada por encima de 1800/2000 metros en las islas, y posibilidad de algún copo en cumbres de las montañas peninsulares. Bancos de niebla matinales en interiores del tercio este peninsular, entorno de la Ibérica y oeste de la Penibética, con calima en la Península y Baleares extendiéndose al este de Canarias. Temperaturas máximas en descenso en la mitad sur peninsular y en aumento en Canarias. Mínimas en descenso en Alborán y zonas del centro peninsular; en aumento en Cataluña. Pocos cambios térmicos en el resto. Heladas débiles en Pirineos».