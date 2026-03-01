Vuelve la lluvia a Cataluña y METEOCAT lo ha confirmado: atentos a partir de este día

Meteocat ha confirmado que vuelve la lluvia a Cataluña, deberemos estar muy atentos a partir de este día. Los problemas se multiplican en esta comunidad autónoma que ha vivido una serie de jornadas en los que todo puede ser posible. Sin duda alguna, tocará comenzar a prepararse para un giro radical en el que cada detalle cuenta de una manera diferente. Tendremos que ver llegar un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará llegando en estos días en los que cada elemento cuenta.

Los expertos del tiempo no paran de actualizar los mapas para conocer algunos elementos que pueden ser claves y que hasta el cambio más radical puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada elemento puede contar. Con algunos elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que cada elemento cuenta de una forma muy diferente. Estaremos ante un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días en los que cada detalle puede ser esencial. Un cambio de ciclo que puede convertirse en lo que nos hará estar atentos a partir de este día.

Tendremos que estar atentos a partir de este día

A partir de este día tocará estar preparados para una serie de cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada. En estos días en los que parece que la primavera nos visita a toda velocidad, lo que puede pasar es un cambio de ciclo que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración.

Este día que estaremos muy pendientes de un cielo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa. Es hora de conocer qué puede pasar en un mes de marzo que parece que ya apunta maneras.

A partir de estos días podremos empezar a visualizar determinados elementos que, sin duda alguna, pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que cada detalle cuenta, tocará saber qué es lo que puede pasar en estas jornadas que tenemos por delante.

Estos días del mes de marzo, puede que acabemos teniendo algunos cambios en nuestro poder en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Con un giro radical que puede convertirse en un problema para aquellos que pueden ser esenciales.

Meteocat confirma que vuelve la lluvia a Cataluña

Cataluña se prepara para una lluvia que vuelve con un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en mente. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielo con intervalos nubosos más abundantes en litorales y prelitorales, tendiendo a cielo poco nuboso en la segunda mitad del día. Probables brumas y bancos de niebla en la depresión central por la mañana. No se descartan precipitaciones débiles y dispersas en el interior norte la primera mitad del día, con cota de nieve en el Pirineo en torno a los 1500-1900 m. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas con pocos cambios, salvo un ligero ascenso en el tercio sur. Heladas en el Pirineo. Viento flojo variable, con intervalos de norte moderado en el Ampurdán a primeras horas, tendiendo a este y sureste flojo en el litoral por la tarde».

La previsión del tiempo para España no es mucho mejor: «Una baja fría aislada situada en el atlántico entre Canarias y el suroeste peninsular dejará una situación de inestabilidad en ambas regiones, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones que podrían ser localmente fuertes, ir ocasionalmente con tormenta, y cuyos acumulados podrán ser significativos en el entorno del Estrecho. Asimismo, la baja también marcará el tiempo en el resto territorio, favoreciendo la entrada de un flujo húmedo desde el Mediterráneo que hará que también predominen los cielos nubosos o cubiertos en la mitad este peninsular y se den precipitaciones en la Comunidad Valenciana, nordeste de Cataluña, sur de Aragón y este de Castilla-La Mancha, también con probables acumulados significativos en regiones al norte del cabo de la Nao. Predominio de los intervalos nubosos en el resto, con posibilidad de algún chubasco ocasional y disperso a excepción de Baleares donde no se esperan. Baja probabilidad de nieve en montañas por encima de 1600/2000 metros. Bancos de niebla matinales en interiores del tercio este peninsular y alto Ebro, con presencia de calima en la mayor parte de la Península y Baleares. Respecto a las temperaturas, las máximas descenderán en el golfo de Cádiz, Canarias y el litoral cantábrico, experimentando un ascenso en el resto, moderado en Galicia y el tercio este peninsular y ligero en el resto. Las mínimas bajarán en el entorno del Estrecho y Alborán, con ascensos en la mayor parte del centro y de la mitad este peninsular y en Baleares. Pocos cambios en el resto. Heladas débiles en Pirineos».