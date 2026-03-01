Un colombiano amenaza al dueño de un establecimiento de Palma con un palo: «¡Te voy a destrozar la tienda!»

Pánico en una tienda situada en la zona de Son Canals, en Palma, después de que un hombre fuera detenido el pasado lunes por amenazar al propietario del establecimiento con un palo de grandes dimensiones durante una fuerte discusión. Según el testimonio recogido, el agresor llegó a gritar: “Te voy a reventar todo esto, te voy a destrozar la tienda”, lo que generó momentos de gran tensión en el negocio.

De acuerdo con la información facilitada por la Policía Nacional, el origen del conflicto se remonta a una operación realizada aproximadamente un año y medio antes, cuando el trabajador del comercio vendió al ahora detenido un patinete averiado destinado únicamente a ser utilizado para recambios y piezas.

El problema surgió cuando el cliente regresó recientemente al establecimiento para reclamar la factura del vehículo y también el cargador. Al parecer, había vendido el patinete a una tercera persona, que posteriormente le exigió ambos elementos, motivo por el cual decidió acudir nuevamente a la tienda para solicitarlos.

El propietario explicó que no podía facilitar ni la factura ni el cargador, lo que provocó un aumento de la tensión entre ambos. Según la versión policial, el cliente reaccionó de forma violenta y llegó a golpearle en la cara. Acto seguido, salió del local, se dirigió a su vehículo y regresó portando un palo de grandes dimensiones con el que profirió amenazas contra el responsable del negocio y contra el propio establecimiento.

Ante la situación y con el objetivo de evitar una agresión mayor, el dueño del comercio aprovechó un momento en el que el agresor se encontraba fuera para encerrarse en el interior del local, impidiendo así que pudiera acceder y causarle daños personales o materiales.

Los agentes de la Policía Nacional localizaron posteriormente el palo en el asiento del copiloto del coche del sospechoso. Por estos hechos, el hombre fue detenido como presunto autor de un delito de amenazas graves.