Un joven de unos 20 años, herido grave tras caer desde una muralla de 10 metros de altura en Palma

La madrugada del sábado al domingo nos dejó una escena de máxima tensión en el entorno del Baluard del Príncep, uno de los enclaves históricos más emblemáticos de Palma. Un joven de alrededor de 20 años permanece ingresado en estado crítico en el Hospital Universitario Son Espases después de precipitarse desde lo alto de la muralla, en una caída de aproximadamente de entre 8 y 10 metros, que ha conmocionado a la ciudad.

El suceso ocurrió en torno a las 23:30 horas, en las inmediaciones del Parc de la Mar, una zona que durante estos días registra una notable afluencia de público con motivo de las celebraciones del Día de Baleares. Aunque a esa hora todos los puestos ya se encontraban cerrados, el área seguía bajo vigilancia de seguridad privada y contaba con tránsito ocasional de viandantes.

Tras recibirse el aviso, el SAMU 061 activó de inmediato una UVI móvil de Soporte Vital Avanzado. La gravedad de las lesiones obligó a desplegar un amplio dispositivo sanitario y policial, activando el denominado código politrauma, reservado para los casos más críticos que requieren coordinación hospitalaria urgente.

Además, se puso en marcha una alerta verde, lo que permitió escoltar la ambulancia con prioridad absoluta hasta el hospital para reducir al máximo los tiempos de traslado. En el operativo participaron también agentes del Cuerpo Nacional de Policía, la Policía Local de Palma y UVI móvil procedente de la clínica Quirón activada y coordinada por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU-061).

Durante varios minutos que se hicieron eternos, el equipo médico trabajó sobre el terreno para estabilizar al herido. Testigos presenciales describieron momentos de gran nerviosismo mientras los profesionales sanitarios realizaban maniobras de emergencia bajo la atenta mirada de curiosos y efectivos de seguridad.

Una vez que su estado lo permitió, fue evacuado con carácter urgente al hospital de referencia de Baleares, donde permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos con pronóstico grave. La Policía Nacional ha asumido la investigación para esclarecer qué ocurrió exactamente en los instantes previos a la caída. Todas las hipótesis permanecen abiertas, mientras agentes de la Policía Judicial toman declaración a las personas que se encontraban en la zona y analizan las cámaras de videovigilancia próximas.

El enclave, especialmente transitado durante estas fechas festivas, cuenta con numerosos puntos de vigilancia debido a las casetas y puestos instalados por la celebración autonómica.