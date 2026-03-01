La gala de los Goya indigna a las víctimas de ETA: defiende a Sánchez manipulando el gesto de las ‘manos blancas’

Los premios Goya 2026 han emitido una imagen de archivo en la que se denunciaban los crímenes de ETA que podría haber incomodado mucho a Pedro Sánchez, presente en la gala, cuyo Gobierno se sostiene con el apoyo de socios como Bildu. Sin embargo, se ha obviado a qué hacía alusión realmente esa escena, utilizada finalmente para condenar «el genocidio en Gaza».

Al inicio de la gala, el vídeo que ha abierto recogía el histórico momento del cine español de 1998 en el que José Luis Borau, el entonces presidente de la Academia, alzó sus manos pintadas de blanco en el momento de su discurso. Su gesto se producía tras el reciente asesinato del concejal Alberto Jiménez Becerril y su mujer, que causó un gran impacto social días antes de la gala.

La condena de Borau a los asesinatos ejecutado por ETA se convirtió en uno de los momentos más icónicos de los 40 años de historia de los premios, y una vez más ha vuelto a ellos. Sin embargo, el público que desconociera el verdadero contexto de la imagen del entonces presidente de la Academia tampoco lo ha descubierto en la noche de este sábado, porque los Goya ha silenciado esa denuncia, y lo ha hecho, de hecho, en la gala que debería resaltar los momentos legendarios de los premios, al celebrar su 40º aniversario.

Los Goya silencian el mensaje contra ETA

Justo después del vídeo, Luis Tosar y Rigoberta Bandini, presentadores de los Goya 2026, han tomado la palabra para referirse a lo que el público había podido ver. El vídeo le ha servido de apoyo a Tosar para denunciar «la violencia», pero no la de los terroristas de ETA, a los que ni ha mencionado: ha pronunciado, en cambio, «la guerra de Irak, el genocidio en Gaza y la guerra de Ucrania», al indicar que el cine español siempre ha mostrado su compromiso con los conflictos. Por su parte, la cantante ha comentado que «Israel ha echado a Médicos sin fronteras» de la frontera con Gaza.

Cabe recordar que Luis Tosar ha interpretado papeles de vital importancia en películas tan reconocidas como Maixabel (Icíar Bollaín) y La infiltrada (Arantxa Echevarría). La primera, un soberbio relato sobre el arrepentimiento de uno de los asesinos de la banda terrorista; la segunda, presente en los Goya de la pasada edición, sobre una policía que se infiltra en la izquierda abertzale para acabar con uno de los comandos más sangrientos de ETA. La productora del largometraje ya retrató al Gobierno en su discurso de 2025: «Esto también es memoria histórica».

En esta gala de los Goya, el compromiso que mostró en su momento Borau ha quedado reducido por el silencio de los presentadores sobre su origen real, frente a un auditorio que aplaudía sus otros mensajes, incluido un más que cómodo Pedro Sánchez.