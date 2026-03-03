¿Cuántas bases militares de Estados Unidos hay en España y dónde están?

Después del estallido del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, España juega un papel fundamental al tener dos bases militares en el país: la base naval de Rota (Cádiz) y la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla), siendo dos puntos clave en la estrategia norteamericana.

Este martes, el Gobierno de Pedro Sánchez, en palabras del ministro José Manuel Albares, negó que EEUU esté usando las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) para la operación bélica en Irán: «No vamos a prestar nuestras bases para nada que no esté en el Tratado ni tenga encaje en la Carta de la ONU». La ministra de defensa, Margarita Robles, añadió que «no se ha dado ningún tipo de asistencia» en las bases.

Las instalaciones funcionan bajo una soberanía compartida: España se encarga de la seguridad exterior y la bandera que ondea es española pero en las bases se aplican los procedimientos de EEUU. Estas zonas también tienen importancia por la posibilidad de proyectar fuerza militar a África u Oriente Próximo.

Durante la Guerra fría, el interés de Estados Unidos despertó por dos razones estratégicas: el control del estrecho de Gibraltar y la ubicación privilegiada de la península, todo para contrarrestar a los soviéticos. En 1953, con los pactos de Madrid, España cedía a Estados Unidos el uso de cuatro bases militares: Torrejón de Ardoz, Zaragoza, Morón y Rota. Actualmente, EEUU cuenta con las bases de Rota y Morón.

Rota

La base de Rota, situada en la provincia de Cadiz, tiene su origen se remonta al siglo XIX y es uno de los puntos importantes de la OTAN. Alberga cinco destructores de la Armada estadounidense y forma parte del escudo antimisiles de la OTAN.

Debido a su privilegiada situación estratégica, se suele utilizar para escalas y mantenimiento de barcos, no solo de Estados Unidos, sino de toda la Alianza. El Pentágono también utiliza Morón en operaciones de apoyo a aviones cisterna, aeronaves y personal de la Fuerza de Respuesta de Crisis. Dependiente de esta base, también había un destacamento naval en Cartagena.

Morón

La base aérea de Morón tiene la función principal de despliegues rápidos, siendo un lugar clave para repostajes, bombardeos estratégicos y vigilancia. Ha sido utilizada en numerosas ocasiones para operaciones en África y Oriente Medio y también tiene un objetivo logístico, como punto de tránsito de equipos y material en misiones internacionales.