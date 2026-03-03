Parece el Cañón del Colorado pero está en España y es donde se rodó ‘Sirat’

Está en España aunque parece el Gran Cañón del Colorado y es donde se rodó Sirat, una de las películas españolas más exitosas de los últimos tiempos. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna hemos empezado a disfrutar es esa idea de salir de casa sin necesidad de hacer nada más que empezar a descubrir un país en el que todo puede ser posible.

Donde se rodó Sirat

Este paisaje que parece de lo más lejano, nada más y nada menos que el Gran Cañón del Colorado. Un elemento de lo más especial que tiene un origen incierto. Una obra maestra de la naturaleza que nos acabara dando más de una alegría inesperada en estos días que hasta la fecha desconocíamos.

Está en España, pero parece el Gran Cañón del Colorado

Esta ruta por Teruel es digna de una película: «El inicio de esta ruta lo tendremos en Teruel. Desde aquí tomaremos la carretera hacia Cuenca (N-330) y al cabo de aproximadamente 3,5 km, al pasar el puente que cruza la rambla, veremos una edificación grande, que se encuentra al lado del desvío que va hacia Villaespesa. En este sitio podemos aparcar. El espacio es grande. Y luego de haber aparcado los coches, ¡vamos a por la ruta! Iniciaremos nuestro recorrido caminando en el sentido ascendente de la rambla. Pasaremos debajo del puente y por allí seguiremos. Al fondo, nuestro destino. La rambla es muy ancha, así que espacio no nos faltará, pero es arenosa y tiene piedras, así que debemos caminar con cuidado para no pisar mal y lastimarnos un pie o un tobillo. El paisaje que veremos es impresionante. ¡No pareciera que estuviéramos en España, pero sí, aquí estamos! El camino es largo, pero no presenta muchas complicaciones. Durante la caminata estarán siempre presentes los colores de la tierra. La vegetación es escasa y de poca altura. Es muy posible que veamos como el viento lleva ramas secas, al estilo de las mejores películas del lejano oeste».

Siguiendo con la misma explicación de turismo de Aragón: «Al cabo de 6 kilómetros y luego de un ascenso cercano a los doscientos metros ya habremos llegado a la Muela de Teruel, que es el punto más alto de esta ruta. Esta subida debe hacerse con cuidado, ya que, aunque el camino es ancho, como antes lo hemos dicho, hay un punto en el que este se debe dejar y comenzar a caminar haciendo nosotros mismos el sendero. Así será hasta llegar a la cima de la Muela de Teruel. Las vistas del Guadalaviar, la sierra de Albarracín, la ciudad de Teruel, el valle del Turia y el pico Javalambre serán nuestro premio. Aquí se encuentra un vértice geodésico. Esto no es ni una escultura ni un monumento sin sentido. Es un instrumento para hacer cartografía. Por favor, no lo dañes porque serás sancionado».

