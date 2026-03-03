Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Damián toma una decisión sobre su futuro con Digna
No le queda otra opción
Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 2 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 509 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo, dadas las circunstancias, es cada vez más evidente que Damián y Digna no están pasando por su mejor momento, ni mucho menos. Todo ello mientras Mabel está cada vez más convencida de que le cae mal a Claudia. Es algo que, desde luego, no puede evitar.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han tenido la oportunidad de ver cómo Valentina y Andrés tienen una emotiva reunión, en la que no han dudado en compartir algún que otro recuerdo de lo más nostálgico. Dadas las circunstancias, a Salva no le queda más remedio que compensar a Esteban, después de verse obligado a hacerlo. En cuanto a Gabriel, no ha dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para tener un tenso enfrentamiento con Beatriz. ¡Lo ha hecho sin importar en absoluto las posibles consecuencias!
¿Qué sucede en el capítulo 510 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 3 de marzo?
De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a poder ver cómo Damián hace una confesión de lo más sorprendente e impactante. Pero no todo queda ahí, puesto que, dadas las circunstancias, se ve en la obligación de tomar una drástica decisión que tiene estrecha relación con su futuro con Digna.
Por si fuera poco, Tasio también se arma de valor para tomar una decisión con respecto a Paula, mientras que Nieves ha querido aprovechar la ocasión que se le ha presentado para hacer una inesperada petición a Luz. Beatriz, por su parte, se queda completamente sin palabras al reencontrarse con su amante de México.
En cuanto a Salva, no tiene ni la menor idea de cómo pararle los pies a Esteban, mientras que se enfada muchísimo con Mabel. Es por eso que Claudia acaba saliendo en su defensa, sin importar en absoluto las consecuencias. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
Temas:
- Antena 3