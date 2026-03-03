Avance del capítulo de ‘Valle Salvaje’ de hoy: Pepa confiesa toda la verdad a Francisco
Ha llegado el momento
No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido ganarse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 2 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 365 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo, dadas las circunstancias, los Gálvez de Aguirre se suman en una profunda tristeza y oscuridad. Por si fuera poco, Enriqueta y Braulio han dejado a todos completamente sin palabras con un giro de lo más inesperado que podría llegar a marcar un antes y un después en numerosos aspectos.
Esto hace que todos se pregunten qué planes están teniendo en mente para la familia. Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española van a poder ser testigos de cómo Luisa, con el corazón en la mano, no ha tenido reparos a la hora de hacer uno de los juramentos más sorprendentes y espectaculares de su vida. Ahora bien, después de todo lo que ha ocurrido y lo que probablemente ocurrirá, ¿va a ser capaz de cumplirlo sin importar en absoluto las posibles consecuencias?
¿Qué sucede en el capítulo 366 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, martes 3 de marzo?
De esta manera tan concreta, los espectadores de esta impresionante ficción que podemos disfrutar en La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ver cómo Luisa aprovecha la ocasión que se le ha presentado para hacer una confesión a Bárbara. Así pues, no duda en hacerla conocedora de sus más profundas sospechas.
Ahora bien, ¿estará la Salcedo dispuesta a creerlas o pensará que la criada se está aferrando a una ilusión que se está tornando imposible? Mientras tanto, en la cocina de la Casa Grande, Eva ha desaparecido durante todo el día. Es Amadeo quien asume sus tareas. Ahora bien, como no podía ser de otra forma, todos van a empezar a preguntarse dónde está su hermana y, sobre todo, si va a volver en algún momento. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
