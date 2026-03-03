Chipre pide a la ciudadanía que prepare una mochila de emergencia ante un posible ataque de Irán

El Ministerio del Interior de Chipre ha pedido a la ciudadanía que prepare una mochila de emergencia ante un posible ataque de Irán.

En una publicación difundida en redes sociales, el Gobierno chipriota ha llamado a la ciudadanía a «crear una mochila de emergencia con productos básicos, que se pueda transportar fácilmente a un refugio, en caso de que se den las instrucciones pertinentes por parte de las autoridades».

Junto a este mensaje, han publicado la imagen de una mochila y los productos que debería llevar este kit de supervivencia:

Agua

Un silbato

Artículos de higiene personal

Ropa de abrigo

Alimentos no perecederos

Linterna

Medicamentos

Botiquín de primeros auxilios

Batería y cargador portátil

Radio a pilas

Un pequeño kit de herramientas

Mascarillas

Dinero en efectivo

🎒 Σακίδιο Έκτακτης Ανάγκης Δημιούργησε, προληπτικά, το δικό σου σακίδιο έκτακτης ανάγκης με βασικά προϊόντα, το οποίο θα μπορείς εύκολα να μεταφέρεις σε καταφύγιο, στο ενδεχόμενο που θα δοθούν σχετικές οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές. pic.twitter.com/BOc3T3hHZz — Υπουργείο Εσωτερικών (@MinInteriorCY) March 3, 2026

Europa se moviliza para proteger Chipre

Europa se ha movilizado para proteger Chipre tras el ataque de Irán contra una base británica en la isla.

Francia enviará sistemas antimisiles y antidrones, además de una fragata. Así lo ha anunciado el portavoz del Gobierno chirpiota, Konstantinos Letymbiotis. Este refuerzo se ha anunciado tras el despliegue por parte de Grecia de cuatro cazas y dos fragatas.

De la misma manera, Letymbiotis ha informado de que en una conversación con el canciller alemán, Friedrich Merz, éste le ha trasladado que le ofrecerá su apoyo, aunque el proceso para formalizar la ayuda todavía no ha concluido.

Igualmente, Reino Unido ha informado de que va a reforzar su presencia militar en la isla.

Todo ello tras el ataque que tuvo como objetivo las áreas soberanas del Reino Unido en Chipre, incluidas las instalaciones de las Fuerzas Aéreas británicas en Akrotiri. El Gobierno chipriota atribuyó la responsabilidad a Hezbolá, aliada de Irán.

Aunque el ataque no produjo víctimas, el incidente elevó la alerta de seguridad y puso de relieve la creciente exposición de Chipre a las tensiones regionales en el contexto del conflicto en Oriente Medio.