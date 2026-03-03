Este es el kit sanitario de guerra que debes tener en casa según la Unión Europea

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

La Comisión Europea pidió hace cerca de un año a los ciudadanos europeos que tengan un kit de emergencia listo en sus hogares para garantizar su supervivencia al menos 72 horas, en el marco de una estrategia para elevar la preparación ante crisis, que incluye establecer un nuevo centro de gestión de coordinación de la Unión Europea para asegurar una respuesta coordinada de los Estados miembros, tanto civil como militar.

Ante el escenario geopolítico más convulso por la agresión rusa en Ucrania, ahora la de Irán, pero también el impacto del cambio climático en Europa, Bruselas recomendó un «cambio de mentalidad y una acción sólida» para abordar los riesgos que rodean a la UE de forma más sistemática. «No pretendemos alarmar, pero debemos ser claros sobre la magnitud y los retos a los que nos enfrentamos», ha indicado un funcionario europeo, que reconoce que la guerra es «el peor escenario posible» pero la propuesta hace referencia también a crisis naturales, como la dana que impactó en España y las graves inundaciones en Eslovenia.

En el ámbito civil y con la idea de elevar la conciencia social sobre la respuesta ante crisis, Bruselas pone el foco en que los hogares europeos estén preparados para aguantar un mínimo 72 horas en una situación de emergencia y que sepan cómo actuar ante una situación de crisis. Para ello apunta a contar con suministros de agua, alimentos y medicamentos para aguantar en los primeros momentos de un desastre natural o una crisis de seguridad.

Por este motivo, perfilamos en OKSALUD, un kit de guerra sanitario diseñado para garantizar la supervivencia y la atención médica básica en situaciones extremas, como desastres naturales, conflictos bélicos o emergencias sanitarias. Los elementos esenciales de este kit deben incluir productos que permitan mantener la salud, higiene y comunicación en circunstancias difíciles.

A continuación, se detallan los componentes clave que deben formar parte de un kit de guerra sanitario.

Agua y alimentos

Agua potable: al menos 6 litros por persona, considerando 2 litros diarios para hidratación. Se recomienda incluir un sistema de purificación de agua (como tabletas o filtros portátiles) por si el suministro de agua se ve comprometido.

al menos 6 litros por persona, considerando 2 litros diarios para hidratación. Se recomienda incluir un sistema de purificación de agua (como tabletas o filtros portátiles) por si el suministro de agua se ve comprometido. Alimentos no perecederos: conservas (de carne, pescado, vegetales, etc.), barritas energéticas, frutos secos, arroz instantáneo y productos que no necesitan refrigeración ni preparación compleja. Esto garantizará que puedas alimentarte durante varios días sin acceso a recursos adicionales.

Botiquín de primeros auxilios

Un botiquín bien equipado es vital para tratar lesiones menores y prevenir infecciones.

Material básico: gasas estériles, vendas, tiritas, apósitos, tijeras y cinta adhesiva.

gasas estériles, vendas, tiritas, apósitos, tijeras y cinta adhesiva. Medicamentos esenciales: analgésicos (paracetamol, ibuprofeno), antidiarreicos, antihistamínicos, medicamentos específicos para condiciones crónicas (como diabetes o hipertensión) y antibióticos de uso general.

analgésicos (paracetamol, ibuprofeno), antidiarreicos, antihistamínicos, medicamentos específicos para condiciones crónicas (como diabetes o hipertensión) y antibióticos de uso general. Productos para quemaduras y heridas: pomadas o geles para quemaduras y antisépticos.

Iluminación y energía

La electricidad es uno de los primeros servicios que puede fallar en situaciones de emergencia.

Linterna: preferentemente de manivela o con baterías de repuesto. Las linternas solares también son una buena opción.

preferentemente de manivela o con baterías de repuesto. Las linternas solares también son una buena opción. Radio a pilas: para mantenerte informado sobre las novedades, recibir alertas oficiales y conocer las indicaciones de evacuación o seguridad.

Protección e higiene personal

Mantener la higiene en situaciones extremas es fundamental para evitar infecciones y otras enfermedades.

Mascarillas FFP2/N95: especialmente en zonas con riesgo de contaminación o para protegerte de agentes patógenos en el aire.

especialmente en zonas con riesgo de contaminación o para protegerte de agentes patógenos en el aire. Guantes desechables: para evitar el contacto con superficies contaminadas o heridas.

para evitar el contacto con superficies contaminadas o heridas. Toallitas húmedas y gel desinfectante: en caso de no contar con agua corriente, estas opciones son esenciales para mantener la higiene personal.

Herramientas y accesorios

Abrelatas: si tienes alimentos enlatados, es esencial contar con un manual de abrelatas.

si tienes alimentos enlatados, es esencial contar con un manual de abrelatas. Cargador solar o batería externa : para cargar tus dispositivos móviles, especialmente teléfonos y radios, en caso de que la electricidad se corte.

: para cargar tus dispositivos móviles, especialmente teléfonos y radios, en caso de que la electricidad se corte. Silbato: para llamar la atención en caso de necesidad de ayuda o en situaciones de evacuación. Es crucial tener a mano documentos importantes en caso de emergencia. Copias de documentos esenciales: identificación personal, pólizas de seguro, registros médicos, recetas de medicamentos y documentos legales.

para llamar la atención en caso de necesidad de ayuda o en situaciones de evacuación. Es crucial tener a mano documentos importantes en caso de emergencia. Copias de documentos esenciales: identificación personal, pólizas de seguro, registros médicos, recetas de medicamentos y documentos legales. Lista de contactos de emergencia: números de familiares, amigos y servicios médicos o autoridades locales. En un kit de guerra sanitaria, es importante contar con ropa adecuada para el clima (abrigos, botas, ropa impermeable) y mantas o cobijas térmicas para mantener el calor en condiciones adversas.

Supervivencia y vulnerabilidad

Diversos países, como Alemania, han desarrollado kits de emergencia para situaciones extremas, y hoy en día, muchos expertos en salud pública y seguridad recomiendan que cada hogar disponga de un kit sanitario de guerra, también conocido como un kit de supervivencia.

Países como Finlandia, Suecia o Noruega distribuyen de forma recurrente guías de actuación para prepararse para una hipotética crisis o conflicto. Estos documentos no solo incluyen las directrices básicas para afrontar este tipo de situaciones, sino también los productos necesarios para elaborar la mochila de emergencia.

Reservas de alimentos y material

Otras de las medidas planteadas en la estrategia de la Unión Europea es mejorar las reservas estratégicas europeas de material de emergencia y alimentos, una iniciativa que se puso en marcha en el contexto de la pandemia de coronavirus y que trataría de aunar medidas similares en distintos sectores.

El Ejecutivo comunitario pide un análisis del nivel de preparación que debe mantener sectores como hospitales, colegios, telecomunicaciones y transportes, incluyendo cuestiones como la seguridad alimentaria y el suministro de agua. En este contexto, sugiere trabajar en una estrategia global de almacenamiento para contar con una perspectiva intersectorial.