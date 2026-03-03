La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, va a proponer a un alto cargo de su Ministerio para presidir el órgano fiscalizador de las cuentas públicas, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Hasta ahora los ministros de Hacienda han propuesto para este cargo a economistas independientes, pero el Gobierno suma la AIReF a la larga lista de organismos que ha tomado bajo control.

La actual presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, cumple su mandato este martes después de seis años en el cargo siendo una voz de alarma sobre las cuentas públicas. Herrero ha criticado en numerosas ocasiones la falta de Presupuestos, el excesivo gasto público y la falta de un plan de consolidación fiscal creíble para evitar que la deuda se dispare.

Montero ha propuesto a Inés Olóndriz, la actual secretaria general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda, por lo que todo apunta a que el Gobierno tendrá controlado también la AIReF y acallará sus críticas.

Herrero ha advertido en numerosas ocasiones sobre la injerencia del Gobierno a la hora de realizar el informe sobre las pensiones. La AIReF tenía que hacer una evaluación independiente, que el Ejecutivo no permitió.

También ha sido crítico con el ingreso mínimo vital o con los gastos del Gobierno, alertando de que incumpliría la regla de gasto pactada con Bruselas si no hacía recortes.

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha caracterizado por colonizar los organismos públicos, situando en la presidencia a altos cargos de su Ejecutivo. Es el caso del Banco de España, donde está de presidente el ex ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, o del INE, donde cambió a su presidente para poder orientar al Instituto en la elaboración de sus estadísticas sobre el PIB o la inflación, como reconoció la propia ex ministra de Economía Nadia Calviño.