Nuevo aviso a la voracidad en el gasto de Pedro Sánchez. Cristina Herrero, presidenta de la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF), órgano fiscalizador de las cuentas públicas, que el Gobierno de Pedro Sánchez tendrá que hacer recortes este año por 12.000 millones de euros para cumplir con la regla de gasto comprometida con Bruselas, además de otros 2.600 millones en 2026. Y eso pese a que la AIReF ha elevado su previsión de crecimiento del PIB para este año siete décimas, al 3%.

«Para cumplir la regla de gasto nacional en el 2025 sería necesario tomar medidas por 12.000 millones de euros y para cumplir con la regla de gasto en el 2026 se exigirían ajustes adicionales por 2.600 millones», ha advertido Herrero.

Herrero ha explicado que también España va a incumplir los compromisos que figuran en el Plan Fiscal Estructural, actualizado en el año 2025 por el informe de seguimiento, todos los años. «¿Esto significa que nos van a abrir un procedimiento de déficit excesivo y que nos van a poner sanciones? Pues depende», ha matizado la presidenta de la AIReF.

Herrero ha recordado que la regla de gasto europea tiene una vocación plurianual y eso implica que se permite registrar desviaciones en lo que se llama la «cuenta de control». Estas desviaciones, esta cuenta de control tiene un límite anual que es de tres décimas de PIB y un límite acumulado que es de seis décimas de PIB.

El órgano fiscalizador se une así al Banco de España, que también ha advertido de que Sánchez está incumpliendo la regla de gasto, pese al récord de ingresos por las subidas de impuestos y la inflación.

La AIReF prevé estos incumplimientos de la regla de gasto nacional en el corto plazo y de la regla europea al final del periodo del Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo (PFEMP) pese a la mejora de sus previsiones económicas.

La AIReF ha elevado siete décimas su previsión de crecimiento para el Producto Interior Bruto (PIB) español este año, hasta el 3%, y ha mejorado del 1,7% al 2,1% su estimación para 2026, aunque ha alertado de una desaceleración a medio plazo hasta proyectar una evolución económica del 1,5% en 2030.

La presidenta de la AIReF ha advertido de que este retraso del ciclo presupuestario no solo afecta a la supervisión fiscal, sino también impacta en la posibilidad de planificación de otras administraciones públicas y en la calidad institucional del país.

Además, Herrero ha afeado que el Gobierno no haya presentado, por segundo año consecutivo, el plan presupuestario que debe remitir a las instituciones europeas antes del 15 de octubre. «Sería ya el segundo año de incumplimiento de la obligación que existe en este momento de remitir un plan presupuestario a las instituciones europeas haya o no haya presupuesto nacional», ha lamentado la presienta de la AIReF.

En cualquier caso, el organismo independiente ha elaborado un informe sobre 2026, en un ejercicio de previsión a medio plazo hasta 2030, advirtiendo, no obstante, de que persiste la incertidumbre de cuestiones como el impacto en contabilidad nacional del incremento del gasto en defensa o sobre la información desagregada en contabilidad nacional del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Con todo, la AIReF ha mejorado su escenario macroeconómico, con una previsión de crecimiento hasta el 3% y el 2,1% para el 2025 y el 2026, respectivamente. Sin embargo, prevé una desaceleración, con estimaciones del 1,7% en 2027 y del 1,5% de cara a 2030.