¿Puede la crisis en el estrecho de Ormuz disparar el precio de los vuelos este verano?

El estrecho de Ormuz es uno de los puntos más sensibles del planeta. Por ese paso marítimo, situado entre Irán y Omán, transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial. Cada vez que la tensión entre Teherán y Washington aumenta, los mercados energéticos reaccionan de inmediato. Y en pleno inicio de la temporada turística, una nueva crisis en la región podría tener una consecuencia directa para millones de viajeros europeos: el encarecimiento de los vuelos de verano.

El precio del combustible es uno de los principales costes operativos para las aerolíneas. Cuando el petróleo sube de forma brusca, las compañías aéreas suelen trasladar parte de ese incremento a los billetes. Por eso los analistas energéticos siguen con especial atención cualquier escalada en el Golfo Pérsico.

Irán ha amenazado en diversas ocasiones con bloquear el estrecho de Ormuz en respuesta a sanciones internacionales o presiones militares. Aunque un cierre total sería extremadamente difícil de sostener en el tiempo debido a la presencia naval internacional en la zona, incluso incidentes limitados como ataques a petroleros o sabotajes marítimos, pueden provocar picos de volatilidad en el mercado del crudo.

Para Europa, y especialmente para países con fuerte actividad turística como España, el impacto podría sentirse rápidamente. El aumento del precio del queroseno afectaría a las aerolíneas en plena temporada alta, cuando la demanda de vuelos alcanza su punto máximo. En ese contexto, muchas compañías ajustan tarifas o introducen recargos para compensar el aumento de costes.

Además del precio del combustible, una crisis en la región podría alterar rutas aéreas si el espacio aéreo de algunos países se vuelve inseguro o si las aerolíneas deciden evitar zonas de riesgo. Eso implicaría trayectos más largos y mayores costes operativos.

Los expertos coinciden en que el turismo europeo es especialmente sensible a este tipo de shocks energéticos. En los meses de verano, cuando millones de personas viajan dentro y fuera del continente, incluso pequeñas subidas del petróleo pueden traducirse en billetes más caros.

Por ahora, el mercado observa la situación con cautela. Pero la historia reciente demuestra que el estrecho de Ormuz no solo es un punto estratégico para el comercio mundial: también puede influir directamente en algo tan cotidiano como el precio de las vacaciones.