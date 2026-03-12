Detenido un turista alemán por un ‘simpa’ de más de 6.000 euros en un hotel de Mallorca

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de origen alemán acusado de intentar marcharse sin pagar una factura superior a los 6.000 euros en un hotel de Mallorca, donde se había alojado durante varias semanas y había utilizado distintos servicios del establecimiento, entre ellos el bar y el minibar de la habitación.

Los hechos se remontan a finales del pasado mes de febrero, cuando el turista llegó al establecimiento hotelero de la isla y formalizó su estancia. Durante los primeros días comenzó a hacer uso habitual de los servicios ofrecidos por el hotel, acumulando consumiciones y gastos sin realizar ningún pago. Con el paso del tiempo, el importe pendiente fue aumentando mientras el huésped continuaba utilizando las instalaciones con normalidad.

En un momento dado, el cliente solicitó prorrogar su estancia durante más tiempo. Ante esta petición, los trabajadores del hotel le informaron de que debía abonar previamente la cantidad que tenía pendiente. Como respuesta, el hombre envió a los empleados una captura de pantalla en la que supuestamente aparecía un ingreso realizado a la cuenta bancaria del establecimiento.

Sin embargo, tras revisar el documento, los responsables del hotel detectaron rápidamente irregularidades. Al comprobar los datos, observaron que en la cuenta bancaria mostrada en la captura faltaban algunos números, lo que hacía sospechar que el pago no se había efectuado realmente.

Poco después, y de forma inesperada, el cliente abandonó el hotel sin previo aviso, dejando tras de sí una deuda superior a los 6.000 euros. Ante esta situación, los responsables del establecimiento decidieron interponer una denuncia ante la Policía Nacional.

A raíz de esta denuncia, el Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos inició una investigación. Durante las pesquisas, los agentes comprobaron que, además de este caso, existía otra denuncia interpuesta por una empresa de alquiler de vehículos. En ella se señalaba que el mismo turista se habría quedado con un automóvil valorado en cerca de 40.000 euros con el que, presuntamente, circulaba por Mallorca.

Tras diversas gestiones, los investigadores averiguaron que el sospechoso había tomado un ferry con destino a la península. Por ello, solicitaron la colaboración de la Policía Nacional en el puerto de Barcelona, donde finalmente fue detenido el pasado miércoles como presunto autor de un delito de estafa y otro de apropiación indebida de vehículo.