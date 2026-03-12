Le roba la tarjeta de crédito a un compañero de trabajo y la usa para comprar en tiendas de ropa de Palma

La Policía Nacional ha detenido a una trabajadora de un establecimiento de Palma por, presuntamente, sustraer la tarjeta de crédito de un compañero de trabajo y utilizarla posteriormente para realizar compras en varias tiendas de ropa de la ciudad.

Los hechos se remontan a finales del pasado mes de febrero. Según la información policial, el responsable de una franquicia situada en el interior de un centro comercial de la capital balear advirtió, al finalizar su jornada laboral, que su tarjeta de crédito había desaparecido. El hombre la había dejado guardada en una taquilla privada ubicada en una zona reservada para empleados y fuera del acceso al público.

Ante esta situación, el afectado decidió presentar una denuncia ante la Policía Nacional. La investigación fue asumida por agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Centro, que iniciaron las primeras pesquisas para esclarecer lo sucedido. Durante las gestiones iniciales, los investigadores comprobaron que, después de la desaparición de la tarjeta, se habían realizado varios cargos sin el consentimiento de su propietario.

A partir de ese momento, los policías centraron sus esfuerzos en analizar los movimientos realizados con la tarjeta y en identificar a la persona que podría haber tenido acceso a ella. Tras diversas averiguaciones, los agentes lograron determinar que la presunta autora del robo era una trabajadora del mismo establecimiento donde trabajaba la víctima.

Según las conclusiones de la investigación, la mujer habría aprovechado que tenía acceso a la zona restringida destinada a los empleados para sustraer la tarjeta. Posteriormente, presuntamente la utilizó para realizar compras en varias tiendas de ropa de Palma.

Una vez identificada y localizada, los agentes procedieron a su detención como presunta autora de un delito de hurto y otro de estafa. La investigación policial permitió así esclarecer los hechos y recuperar información sobre el uso fraudulento de la tarjeta sustraída.