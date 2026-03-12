La cobardía del PSOE en Mallorca: no exige a Sánchez los 350 millones que le da a Canarias para carreteras

La cobardía del PSOE en Mallorca: no exige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los 350 millones que le da a Canarias para carreteras, como han acordado todos los partidos de la institución insular, salvo los socialistas, en el pleno celebrado este jueves.

El PP de Mallorca ha criticado en un comunicado esta actitud al «preferir no reclamar estos recursos» al Gobierno central antes que «defender los intereses de los mallorquines».

La portavoz popular en el Consell de Mallorca, Nuria Riera, ha asegurado que este jueves ha quedado «claro» que hay una mayoría en el Consell dispuesta a «defender Mallorca» y a exigir al Gobierno de España las inversiones que «necesita la isla».

De esta forma, ha lamentado que el PSOE haya decidido no sumarse a una reivindicación que busca «garantizar recursos esenciales» para la movilidad y la seguridad viaria de Mallorca. «Es incomprensible que renuncie a reclamar 350 millones de euros para las carreteras de Mallorca solo por no incomodar al Gobierno de España», ha afirmado.

La portavoz popular ha recordado que esta reclamación responde a una situación que se arrastra desde hace años, después de que el convenio de carreteras firmado en 2007 quedara liquidado en 2021 con «más de 230 millones de euros pendientes de ejecutar», una cifra que ha calculado que, con la actualización de los proyectos, «se eleva actualmente hasta los 350 millones de euros».

En este sentido, la moción aprobada reclama al Estado un nuevo convenio similar al que el Gobierno central ha firmado con Canarias, que prevé inversiones anuales en infraestructuras viarias hasta el año 2030.

El presidente insular del PP, Llorenç Galmés, ha afirmado que el Consell defenderá «los intereses de los mallorquines por encima de todo y donde haga falta». «Lo hemos demostrado con la aprobación de esta moción por una amplia mayoría. Ahora las necesidades de la isla se escucharán en Madrid. No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos. Sólo queremos un trato justo en materia de financiación, igual que el que han recibido las Islas Canarias».

El presidente también ha agradecido su apoyo a las formaciones políticas que han votado a favor de esta moción (Més per Mallorca, El Pi, Vox y PP) porque «han dejado de lado las discrepancias y las siglas políticas para sumarse a esta iniciativa y reclamar aquello que es de justicia».

Galmés ha anunciado también que mañana remitirá una carta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para mantener una reunión y poner en marcha la negociación del nuevo convenio de carreteras. El presidente ha invitado a todos los grupos políticos del Consell de Mallorca a participar en el encuentro con el ministro Puente para reivindicar inversiones en materia de infraestructuras en la isla.

Por su parte, el conseller de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, ha añadido que el Gobierno de España acaba de firmar con la comunidad autónoma de las Islas Canarias un convenio de carreteras que supondrá una aportación estatal de 1.000 millones de euros hasta el año 2030.

«Mallorca necesita un convenio de carreteras como el que tiene Canarias, para poder ejecutar la modernización y mejora de seguridad que estamos impulsando en nuestras infraestructuras. Quiero recordar que cuando se liquidó el convenio, en 2021, quedaron pendientes de pagar por parte del Gobierno de España 230 millones; ahora, con la actualización, llegan a los 350, y son de todos los mallorquines».

Nuria Riera, por su parte, considera que esta moción permite articular un frente institucional mayoritario en el Consell de Mallorca para «defender los intereses de la isla ante el Estado», después de años en que «la inacción» de la ex presidenta del Consell de Mallorca Catalina Cladera «hizo perder oportunidades importantes en materia de infraestructuras».

«Mallorca necesita inversiones reales para mejorar su red viaria y garantizar una movilidad más segura y eficiente. No se puede esperar mientras el Gobierno de España bloquea este convenio», ha remarcado.

Finalmente, ha asegurado que el Consell de Mallorca liderará esta reclamación para que el Estado asuma la financiación de las infraestructuras que necesita la isla. «Ante la actitud del PSOE, este jueves ha quedado claro que el PP siempre elegirá defender los intereses de Mallorca antes que los intereses de partido», ha concluido.